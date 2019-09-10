مدير التكنولوجيا في لايتنينغ لابز يؤكد وجود ثغرات "مستغلة" في شبكة البرق المسرّعة

تام شمس - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:48 مساءً - في أعقاب تحذير تم نشره مؤخرًا بشأن نقاط الضعف على شبكة البرق لبيتكوين، تدعي شركة ناشئة أنها عثرت على الثغرات التي يتم استغلالها.

يوصى بالترقية لتجنب فقدان الأموال

كشف أولولاوا أسونتوكون، مدير التكنولوجيا في الشركات الناشئة التي تركز على شبكة البرق المسرّعة، لايتنينغ لابز و ACINQ، عن الخبر في بيان موجز على نطاق لينكس يوم ١٠ سبتمبر، مدعيًا أن هناك حالات مؤكدة من نقاط الضعف والتعرض الشائعة التي "يتم استغلالها".

وقد تم الإبلاغ عن الثغرات لأول مرة في ٣٠ أغسطس بواسطة مبرمج شبكة البرق المسرّعة "رستي راسل". وفي ذلك الوقت، حذر المبرمج الأسترالي من مشكلات الأمان في عدد من مشاريع شبكة البرق المسرّعة التي قد تتسبب في فقد الأموال، وحث مشغلي عقد شبكة البرق المسرّعة على تحديث برامجهم في أسرع وقت ممكن.

ثلاث أجزاء من البرامج المتضررة

الآن وقد تم تأكيد حالات نقاط الضعف والتعرض الشائعة، من أجل تجنب مخاطر خسارة الأموال، ينصح أسونتوكون المستخدمين بشدة لتحديث إصدارات شبكة البرق المسرّعة الخاصة بهم. والإصدارات المتأثرة تتضمن العقد LND، الإصدار ٠.٧ وما دونه، والعقد c-lightning، الإصدار ٠.٧ والإصدارات الأحدث، والعقد eclair، الإصدار ٠.٣ وما دونه، حسبما أشار المنشور.

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وبعد التحذير الجديد، قامت لايتنينغ لابز بالتغريد، ناصحة مستخدمي شبكة البرق المسرّعة بالحذر:

"هذا أيضًا وقت كبير لتذكير الأشخاص بأن لدينا حدودًا للتخفيف من خسائر الأموال الواسعة في هذه المرحلة المبكرة. وسيكون هناك أخطاء. فلا تضعوا أموالًا على شبكة البرق المسرّعة أكثر مما تتحملون أن تخسروه!

في منتصف أغسطس، حذرت شركة لونار ديجيتال أسيتس للاستشارات في مجال العملات المشفرة من أن المعاملات الخاصة للعملة المشفرة PIVX وأكثر من ٢٠٠ من شبكات بلوكتشين الأخرى معرضة للمهاجمين الذين يحصلون على مكافآت عالية بشكل غير متناسب.