ليبرا “فيسبوك” لا تضمن وجود اليوان الصيني ضمن احتياطها

قد يبدو أن موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لا يشمل عملة اليوان الصيني ضمن سلة العملات الورقية التي ستدعم عملته القادمة ليبرا.

ومن بين الداعمين المحتملين للعملة الرقمية، الدولار الأمريكي واليورو والجنيه البريطاني والين الياباني والدولار السنغافوري، وفقًا لما نشره بلومبرج.

عرضت الشركة موقفه ذلك بعدما عبر السناتور الأمريكي مارك وارنر عن مخاوفه من أن الصين قد تدفع ليبرا لتضمن اليوان في سلة العملات.

كان وارنر سناتور الحزب الديمقراطي عن فرجينيا، قد دعا فيسبوك إلى الألتزام برفض اليوان وسط المخاوف الأمريكية من أن الحكومة الصينية تتلاعب بمصيرها القومي.

وقد ذكرت شركة فيسبوك أنه “سيتم اتخاذ أي قرار بشأن إضافة عملة جديدة إلى احتياطي ليبرا بناءً على كل الحقائق والظروف في ذلك الوقت، بما في ذلك أي قيود تنظيمية مباشرة أو غير مباشرة.”

وأضاف: “نحن نفهم أن جمعية ليبرا لن تقدم عملة ليبرا الرقمية في أي ولاية قضائية، حتى تتعامل بشكل كامل مع المخاوف التنظيمية وتتلقى الموافقات المناسبة في تلك الولاية القضائية.”

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هل فيسبوك تلتزم باللوائح الأمريكية:

على الرغم من أن فيسبوك أشارت إلى أنها تلتزم باللوائح الأمريكية، إلا أنها لم تستبعد فكرة البقاء خارج سوق الولايات المتحدة في إطلاق ليبرا التي من المقرر أن تصدر في 2020.

المصدر:

cnn

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