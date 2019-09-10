بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" تعين دان يو كنائب رئيس جديد

تام شمس - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:52 مساءً - عيّنت بورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز"، دان يو في منصب نائب رئيسها الجديد، وفقًا لما أفاد به موقع أخبار المجال "كوين ديسك" يوم ١٠ سبتمبر.

وفي كوين بيز، سيحل يو محل إميلي تشوي، نائب الرئيس السابق للأعمال والبيانات والدولية التي تمت ترقيتها إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة. وسيعمل يو على العمليات التجارية لشركة كوين بيز وتطوير الأعمال والشركات وفريق البيانات.

"ليس خبيرًا بالعملات المشفرة"

تعليقًا على التعيين، قال يو: "كوين بيز هي شركة تعتمد على البيانات للغاية. وكجزء من هذا الدور، سأكون متأكدًا من امتلاك كوين بيز وعملائها، داخليًا وخارجيًا، للبيانات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات أفضل." ومع ذلك، أضاف يو أنه لن يطلق على نفسه اسم خبير بالعملات المشفرة، على الرغم من أنه لديه العديد من سنوات من الخبرة في القطاع المالي.

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وقبل انضمامه إلى كوين بيز، عمل يو في شبكة لينكد إن الاجتماعية المهنية، وشركة التأمين على الحياة ReliaQuote، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الشركات الناشئة. وقد شارك يو أنه كان في فريق مماثل في لينكد إن حيث "ساعد في أن يكون النسيج الرابط للمنظمة".

المغادرين من كوين بيز

في يوليو، اندلعت الأخبار بأن تيم واغنر، نائب رئيس قسم الهندسة في كوين بيز، سيغادر الشركة. وكان فاغنر قد عمل سابقًا في شركة أمازون ويب سرفيسز ومايكروسوفت قبل الانضمام إلى كوين بيز.

وفي ذلك الشهر نفسه، غادر أندرو ل. ريدنور - الذي عمل في كوين بيز لمدة تزيد عن نصف عام فقط عن فاغنر - شركة العملات المشفرة للانضمام إلى هيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة.