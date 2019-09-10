إنتركونتيننتال إكستشينج تصدر حدود الهامش الأولية لتداول العقود الآجلة في باكت

تام شمس - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 09:52 مساءً - أعلنت إنتركونتيننتال إكستشينج (ICE) عن متطلبات الهامش الأولية لتداول عقود بيتكوين الآجلة في باكت. وقد ظهر الإعلان على الموقع الرسمي لإنتركونتيننتال إكستشينج يوم ٩ سبتمبر.
متطلبات الهامش للعقود الآجلة على باكت
وفقًا للإشعار، يبلغ شرط التحوط الأولي للعقود المستقبلية اليومية والشهرية ٣٩٠٠ دولار. ولكن المتطلب الأولي للمضاربة لكلا العقدين، من ناحية أخرى، هو ٤٢٩٠ دولارًا.
وتتراوح الإضافات بين العقود الآجلة الشهرية والعقود الآجلة اليومية بين ٤٠٠ دولار و١٠٠٠ دولار لسعر التحوط وما بين ٤٤٠ إلى ١١٠٠ دولار لسعر المضاربة.
وتعتبر متطلبات الهامش هذه هي الأحدث في سلسلة من الأخبار حول عقود باكت الآجلة التي طال انتظارها. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت باكت أن بيتكوين المودعة في مستودعها محمية بموجب بوليصة تأمين بقيمة ١٢٥ مليون دولار. وقد بدأت عمليات الإيداع والسحب من المستودع في السادس من سبتمبر.
ومع ذلك، يشير الإعلان أيضًا إلى أن الإطلاق الكامل مقرر في وقت لاحق من هذا الشهر، حيث حصلت الشركة على موافقة تنظيمية لبدء التداول في ٢٣ سبتمبر:
"ستبدأ العقود الآجلة لشركة إنتركونتيننتال إكستشينج في الولايات المتحدة وستبدأ ICE Clear US في تخليص عقود بيتكوين الآجلة الشهرية واليومية BakktTM يوم الاثنين، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩. [...] وعلى هذا النحو، ستكون متطلبات الهامش المؤقت التالية ساري المفعول مع افتتاح العمل في ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ وما بعده."
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