وزارة الخزانة الأمريكية: يجب أن تمتثل ليبرا لمعايير مكافحة غسل الأموال

تام شمس - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 07:44 مساءً - يجب على عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك تلبية أعلى معايير مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب، وفقًا لوزير خزانة الولايات المتحدة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيغال ماندلكر.

وقد أفادت وكالة رويترز للأنباء عن تصريحات ماندلكر يوم ١٠ سبتمبر.

يجب أن تمتثل العملات المشفرة

وفقًا للتقرير، أخبر سيغال ماندلكر وكيل وزارة الإرهاب والمخابرات الأمريكية المراسلين في جنيف أن أي عملة مشفرة - بما في ذلك ليبرا - تعمل في الولايات المتحدة يجب أن تفي بالمعايير التنظيمية المحلية.

المنظمون قلقون من ليبرا

يشعر المنظمون الماليون العالميون بالقلق من ليبرا، حيث قال المسؤول القانوني الرئيسي بالبنك المركزي الأوروبي إيف ميرش مؤخرًا إن عملة ليبرا المستقرة من فيسبوك "فاتنة ولكن غدارة" خلال خطاب في مؤتمر قانوني للبنك المركزي الأوروبي.

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وقد زار وفد من المنظمين في الولايات المتحدة سويسرا، حيث يوجد مقر ليبرا، للتحقيق في المشروع ومقابلة المنظمين المحليين. ومع ذلك، وحسبما ذكر كوينتيليغراف في أواخر أغسطس، فإن الزيارة لم تخفف من مخاوف المنظمين في الولايات المتحدة.

يحاول فيسبوك أيضًا التأثير على المنظمين في الولايات المتحدة من خلال تكثيف جهوده في مجال الضغط، وتوظيف شركة كسب تأييد في نهاية أغسطس، ثم اثنين آخرين من جماعات الضغط.

ومن المثير للاهتمام، أن مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا، قدم رأيًا أصيلًا أكثر عندما اقترح تغيير النظام المالي العالمي عن طريق استبدال الدولار الأمريكي بعملة رقمية مماثلة لليبرا من فيسبوك في أغسطس.