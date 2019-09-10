كريستين لاجارد: يجب السماح بالتطوير لمبتكري العملات الرقمية

حثت كريستين لاجارد رئيس صندوق النقد الدولي والمرشح الرئاسي للبنك المركزي الأوروبي، المنظمين على أن يظلوا “منفتحين” على الفرص التي توفرها تقنيات الأنظمة المشفرة.

شددت لاجارد خلال بيان ألقته أمام لجنة الشئون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي، على ضرورة التوازن بين المشرعون والمصارف المركزية، لتقليل المخاطر الناتجة عن التكنولوجيات المالية الجديدة.

لاجارد تفضل عملات التشفير المتوازنة:

اقترجات رئيس صندوق النقد الدولي أن السلطات الإشرافية يجب أن تكون في حالة تأخب للمخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي أو الخصوصية، مع الاعتراف بالمزايا الاجتماعية الناشئة عن الابتكار وضمان وضع اللوائح التنظيمية لتوجية التكنولوجيا نحو الصالح العام.

أضافت كريستين لاجارد أنه يجب اتباع نهج في التعامل مع الشركات التي تبتكر بالعملات الرقمية من خلال السماح لهم بالتطوير.

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المصدر:

ccn

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