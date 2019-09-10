صندوق تحوط في لندن يجمع ٥٠ مليون دولار لإطلاق صندوق عملات مشفرة جديد للاستثمار

تام شمس - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - جمعت شركة نيكل أسيت مانجمنت، وهي شركة لإدارة صناديق التحوط في المملكة المتحدة، ٥٠ مليون دولار لصندوق استثمار العملات المشفرة الذي تم إطلاقه حديثًا.

ووفقًا لتقرير صادر عن فاينانس ماغناتس يوم ٩ سبتمبر، جمع صندوق التحوط ٥٠ مليون دولار لصندوق استثمار العملات المشفرة الذي تم إطلاقه حديثًا، وهو نيكل أربيتاج فند، والذي يهدف إلى الاستفادة من تجارة المراجحة في الأصول الرقمية.

في تجارة المراجحة، يقوم المتداولون بشراء أحد الأصول في إحدى البورصات وبيعها في بورصة أخرى بسعر أعلى، وبالتالي يستفيدون من فرق السعر في أسواق منفصلة. أضاف أليك كلودا، مدير المحافظ في شركة نيكل:

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"ما دامت الأصول الرقمية ومشتقاتها تتداول في العديد من البورصات في جميع أنحاء العالم، ومع السرعة الكافية وجودة التنفيذ، يمكننا أن نجعل الأسواق مربحة، مع تحسين السيولة للمشاركين الآخرين في السوق،"

الموافقة من المنظمين في المملكة المتحدة

أوضحت الشركة كذلك أن صندوق نيكل أربيتراج هو أحد صناديق الاستثمار القليلة التي تركز على العملات المشفرة التي حصلت على ختم موافقة من المنظمين في المملكة المتحدة، وهي في هذه الحالة هيئة السلوك المالي.

وأضاف أناتولي كراشيلوف، الرئيس التنفيذي لشركة نيكل لإدارة الأصول، أنها مسألة وقت حتى تصبح الأصول الرقمية جزءًا من مخصصات محفظة المؤسسات للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.