مؤسسة تطوير ستيلر وكي بيز تشتركان في إطلاق توزيع بقيمة ١٢٠ مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - أطلقت مؤسسة تطوير ستيلر، وهي مؤسسة غير ربحية لدعم تطوير شبكة ستيلر مفتوحة المصدر، عملية توزيع بقيمة ١٢٠ مليون دولار بالتعاون مع برنامج المراسلة المشفر "كي بيز".

وفقًا لمنشور مدونة بتاريخ ٩ سبتمبر، ستقدم "كي بيز" ١٠٠ مليون ستيلر (XLM) كل شهر على مدار العشرين شهرًا القادمة لمستخدميها، والتي يبلغ إجماليها ملياري XLM، أو ما يقرب من ١٢٠ مليون دولار. ستقوم "كي بيز" بتوزيع ستيلر بين أكثر من ٣٠٠٠٠٠ مستخدم.

*قد يتم تطبيق شروط معينة

وتنص المؤسسة على أنه يجب أن يكون لدى المشاركين المؤهلين في التوزيع حساب "كي بيز" قبل إعلان اليوم، أو يجب عليهم توصيل حساب "كي بيز" بحساب غيتهاب أو هاكرنيوز تم تسجيله قبل ٩ سبتمبر، إذا كانوا جددًا في برنامج المراسلة.

وسيستمر التوزيع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وبعد ذلك ستحدد مؤسسة تطوير ستيلر إذا ما كان البرنامج ناجحًا وينبغي أن يستمر.

ستيلر - وهي تقنية دفع مبنية على بروتوكول ريبل - هي ثاني أكبر ١٢ عملة رقمية من حيث القيمة السوقية. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول ستيلر عند ٠,٠٦ دولار، بعد أن فقدت ٠,٦٥٪ على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، وفقًا لبيانات من كوين٣٦٠.