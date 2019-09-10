بورصة بيتكوين برايم إكس بي تي تتعاون مع بيتفيوري لضمان الامتثال

تام شمس - الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - أعلنت بورصة بيتكوين (BTC) برايم إكس بي تي عن شراكتها مع شركة تطوير بلوكتشين "بيتفيوري" من أجل ضمان الامتثال التنظيمي.

فوفقًا لبيان صحفي نُشر يوم ٩ سبتمبر، سوف تستخدم برايم إكس بي تي تحليلات برنامج بلوكتشين الخاصة ببرنامج بيتفيوري وبرنامج امتثال العملات المشفرة "كريستال". وتأمل البورصة في أن يؤدي التنفيذ إلى زيادة سياسات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك تحسين أمن العملاء. وقد قال مسؤول برايم إكس بي تي:

"كعضو مسؤول في المجتمع المالي العالمي، فإننا نواجه مهمة هامة ولكنها صعبة تتمثل في القضاء على غسل الأموال، دون التضحية بخصوصية عملائنا". Advertisements

وتدعي برايم إكس بي تي أن استخدام كريستال سيضمن أن جميع الإجراءات تتوافق مع اللوائح العالمية. وستقوم الخوارزمية التي طورتها بيتفيوري بتعيين درجة مخاطرة لجميع الودائع القادمة إلى البورصة وستصدر تحليلات بلوكتشين تحذيرًا إذا كانت الأصول مرتبطة بأي جهات فاعلة أو جرائم سيئة معروفة.

بيتفيوري تستخدم الذكاء الاصطناعي لعملياتها الخاصة

حسبما أفاد كوينتيليغراف في أغسطس، أطلقت بيتفيوري وحدة تطوير الذكاء الاصطناعي (AI). وبحسب ما ورد قال الرئيس التنفيذي لشركة بيتفيوري والمؤسس المشارك فاليري فافيلوف إن مبادرة الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي تحركها الحاجة إلى تحليل واستخراج المعلومات من كميات هائلة من البيانات.

حيث صرح فافيلوف أنه بينما لا تزال الشركة تقوم بتطوير وحدة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فإنها تتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول المنتجات التي تدعم الذكاء الاصطناعي في وقت ما من العام المقبل.