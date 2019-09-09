تيم دريبر ينضم إلى مجلس الإدارة في شركة تطبيقات لامركزية مستندة إلى إيوس

تام شمس - الاثنين 9 سبتمبر 2019 11:46 مساءً - انضم تيم دريبر، وهو مستثمر مشهور بثروة من العملات المشفرة تتراوح قيمتها بين ٣٥٠ مليون دولار و٥٠٠ مليون دولار، إلى مجلس إدارة شركة التطبيقات اللامركزية المستندة إلى إيوس "ميكسينس لابز".

وفي بيان صحفي بتاريخ ٩ سبتمبر، قال دريبر: "أنا متحمس لدعم هذا التطبيق المذهل. حيث يحسّن Sense.Chat الاتصالات البشرية من خلال السماح بالرسائل والمدفوعات الخاصة والسهلة."

مستثمر بارز

وفقًا للبيان، كان دريبر مستثمرًا مبكرًا في الشركة الأم سنساي. وقد قال مسؤول التكنولوجيا في Sense.Chat بن سيغمان:

"نحن متحمسون للغاية للحصول على دعم تيم ونصيحته. فقد كان شخصية مهمة للغاية ومحورية في التكنولوجيا، ومؤخرًا في مجال بلوكتشين. وهو كل ما نريد محاكاته في قيادتنا - إنه مبدع وداعم وشغوف".

وفقًا لصفحته على كوينتيليغراف للشخصيات، فقد تم إدراج دريبر في قائمة أقوى ١٠٠ شخص في مجلة وورث ماغازين، وفي قائمة فوربس ميداس.