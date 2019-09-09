سعر بيتكوين يتراجع 6% في نهاية الأسبوع

انخفض سعر بيتكوين من 10.968 دولارًا إلى 10.252 دولارًا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وجاء الانخفاض بنسبة أكثر من 6% مقابل الدولار الأمريكي.

قبل الانخفاض القوي، كان سعر بيتكوين وصل إلى 10.900 دولار وهذا مستوى يعتبر خط مقاومة ثقيلًا منذ أوائل أغسطس، وتوقع بعض المحللين أنه سيصل إلى مستويات أعلى في حدود 11.400 دولار إلى 12.000 دولار.

سعر بيتكوين لا يزال في حالة توقف تام:

في 3 سبتمبر لاحظ دون ألت المحلل الفني وتاجر العملة المشفرة، أن البيتكوين يتنقل بين نطاق كبير منذ يوليو، حيث كان 12.600 دولار في قمة النطاق، و9.400 دولار في القاع.

بينما اختبرت البيتكوين 12.600 دولار بانتظام من يوليو إلى منتصف أغسطس الماضي، ثم ظهرت علامات الصراع في التغلب على 10.900 دولار.

وكان قد أكد دون ألت أنه من المحتمل أن يتراوح عملات البيتكوين في المستقبل المنظور، ومن المحتمل أن تحدد الاتجاه قصير الأجل للعملات المهيمنة.

قال دون ألت إن الكثير من الأشخاص فكروا بنفس الطريقة، سواء بالنسبة للعقود قصيرة الأجل أو طويلة الأجل، وعندما تعود لأكثر من 10.000 دولار بطريقة بسيطة سوف تنتقل من القاع إلى منطقة قمة النطاق.

أكد التجار أن انهيار مستوى الدعم البالغ 9000 دولار والذي كان بمثابة مستوى دفاع قوي للبيتكوين، يمكن أن يؤدي إلى تراجع أكبر للأصل وربما إلى منطقة 8.000 دولار.

ومع ذلك من السابق لأوانه تحديد الاتجاه قصير الأجل إلى متوسط عملة البيتكوين، وإذا استمر في التحرك في نطاق يتراوح بين 9.400 دولار إلى 12.600 دولار في إطار زمني أكبر، فهناك فرصة لكل من المضاربين على الارتفاع في قلب الاتجاه إلى أي من الاتجاهين.

وعلى المدى القريب، في حالة فشل البيتكوين في التعافي سريعًا إلى مستوى 10.900 دولار، يتوقع المتداولون إعادة اختبار نطاق دعم البيتكوين بين 9.400 دولار إلى 9.700 دولار.

في نفس السياق، قال أدم باك مصور ومخترع هاشكاش، إن خفض قيمة البيتكوين إلى النصف في عام 2020 وزيادة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاهتمام بالأصل.

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المصدر:

ccn

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