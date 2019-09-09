تداول العملات الرقمية اليوم الاثنين بدأ باختلافات في الأسعار، وأدي ذلك إلى سقوط بعض منها وارتفاع البعض الآخر، لذلك نقدم لكم تحليل العملات الرقمية اليوم الاثنين 9-9-2019.

تحليل العملة الرقمية بيتكوين مقابل الدولار:

فشلت عملة بيتكوين BTC في اختراق قمة 10553 دولار خلال تداولات مساء أمس الأحد، وبالتالي هبطت إلى القاع بنسبة 101212 دولار، على عكس ما كان متوقع لها بعد ارتفاع يوم السبت الماضي.

العملة الرقمية البيتكوين تتداول من خلال اتجاه هابط قيد التكوين يدعم هذا الاتجاه كسر مناطق 10450$ (الحد السفلي لنموذج المستطيل الكلاسيكي) على الفاصل الزمني ساعة.

مؤشر (أي دي أكس) يشير على تزايد قوة الاتجاه الهابط مع مرور الوقت.

المتوسط المتحرك البسيط 20 يتداول من خلال اتجاه هابط في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن في حالة اختراق العملة الرقمية البيتكوين مناطق 10409دولار قد تستهدف العملة الرقمية 10805دولار.

تحليل العملة الرقمية الايثرويم مقابل الدولار:

وفي تحليل العملات الرقمية استمرت العملة الرقمية الايثرويم في الارتفاع من صباح أمس الأحد في منطقة 176.77 دولار أمريكي، ووصلت حتى منطقة 183.37 دولار، ولكنها فشلت في اختراق مجال منطقة مقاومة 183.82 دولار، وهبطت نحو مناطق 175.92دولار.

مؤشر (أي دي أكس) أشارته غير هامة في الوقت الحالي.

المتوسط المتحرك البسيط السريع 10 والمتوسط المتحرك البسيط البطيء 20 يشكلون منطقة مقاومة حاليا.

ومن المتوقع أن في حالة اختراق العملة الرقمية إيثريوم مناطق 178.00دولار، هناك احتمالية استهداف العملة الرقمية 193.63دولار.

تحليل العملة الرقمية الربيل مقابل الدولار:

هبطت العملة الرقمية الريبل خلال تداولات أمس من منطقة 0.265 دولار، واستمرت في الهبوط حتى منطقة 0.26 دولار.

ارتدت من هذه المناطق نحو 0.2644 دولار، ونظرا لضعف عزم الثيران فشلت في اختراق القمة السابقة وهبطت نحو 0.2562 دولار.

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مؤشر (adx) اشارته محايدة في الوقت الحالي.

المتوسط المتحرك البسيط 20 اشارته محايدة حاليا نظرا لعدم التداول من خلال اتجاه محدد.

ومن المتوقع أن في حالة كسر العملة الرقمية الريبل لمنطقة 0.2561دولار، قد تستهدف العملة الرقمية منطقة 0.2483 دولار.

تحليل العملة الرقمية بيتكوين كاش مقابل الدولار:

العملة الرقمية البيتكوين كاش ارتدت خلال تداولات صباح أمس من مناطق 297.90 دولار واستمرت في الارتفاع 309.40 دولار.

ونظرا لضعف عزم الثيران فشلت العملة المشفرة في مواصلة التداول اعلى مناطق دعم 302.86 دولار نتيجة ضغط الدب عليها بالتالي هبطت نحو مناطق دولار

العملة الرقمية البيتكوين كاش تتداول في اتجاه هابط قيد التكوين على الفاصل الزمني 60 دقيقة يدعمه فشل الاستقرار اعلى مناطق مقاومة 302.86 دولار والمؤشرات الفنية تدعم الاتجاه الهابط الحالي.

مؤشر (أيه دي أكس) اشارته تحولت إلى هابطة.

المتوسط المتحرك البسيط 20 اشارته هابطة في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن في حالة اختراق العملة الرقمية البيتكوين كاش منطقة 307.00 دولار، قد تستهدف العملة منطقة 311.35 دولار.

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