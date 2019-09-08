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العملات البديلة تُظهر ارتفاع طفيف بينما تظل بيتكوين عالقة عند حوالي ١٠٤٠٠ دولار

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Cointelegraph بواسطة Joeri Cant 0 تبليغ

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تام شمس - الأحد 8 سبتمبر 2019 11:48 مساءً - الأحد، ٨ سبتمبر - يحتفظ سعر بيتكوين (BTC) بحوالي ١٠٤٠٠ دولار، بينما تُظهر العملات البديلة مكاسب طفيفة على جميع الأصعدة.

Market visualization. Source: Coin360

 تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

لم تُظهر بيتكوين سوى حركة قليلة في الأسعار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث بلغت أعلى مستوى خلال اليوم عند ١٠٥٨٠ دولارًا بينما استقرت بالقرب من ١٠٤٠٠ دولار للجزء الأخير من اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة المشهورة الأكثر شيوعًا في العالم عند ١٠٣٨١ دولارًا، بانخفاض ١٪ في اليوم.

Bitcoin’s 24-hour price chart. Source: Coin360

 مخطط أسعار بيتكوين على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

تشهد العملة البديلة الأولى، وهي إيثريوم (ETH)، حركة سعرية صعودية ويتم تداولها حاليًا بسعر ١٨٠ دولارًا لكل عملة، بزيادة ٠,٤٣٪ في اليوم.

Ether 24-hour price chart. Source: Coin360

 مخطط أسعار إيثريوم على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

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وتظهر ريبل حركة سعرية تصاعدية مماثلة مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنحو ٠,٢٤٪ في اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة الثالثة الأكثر شعبية في العالم عند ٠,٢٦٢ دولار.

XRP 24-hour price chart. Source: Coin360

 مخطط أسعار ريبل على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

يوم أخضر لأعلى ٢٠ عملة بديلة

تُظهِر العملات العشرين الأعلى أنماط شمعدانات خضراء اليوم، مع كون باينانس كوين (BNB)، ومونيرو (XMR)، وإيثريوم كلاسيك (ETC)، وبيتكوين إس في (BSV)، وهي العملات الوحيدة التي سجلت خسارة طفيفة بأقل من ١٪.

أما أكبر العملات التي حققت أرباح فهي إيوس، حيث ارتفعت بنسبة ٤,٦٤٪، يليها مؤشر ترون (TRX) بنسبة ٤,٦٠٪.

والقيمة السوقية لجميع العملات المشفرة هي ٢٦٦,٨ مليار دولار، بانخفاض عن ٢٦٨,٢ مليار دولار في بداية اليوم.

Market capitalization of all cryptocurrencies. Source: Coin360

 الرسملة السوقية لجميع العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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