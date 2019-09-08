العملات البديلة تُظهر ارتفاع طفيف بينما تظل بيتكوين عالقة عند حوالي ١٠٤٠٠ دولار

تام شمس - الأحد 8 سبتمبر 2019 11:48 مساءً - الأحد، ٨ سبتمبر - يحتفظ سعر بيتكوين (BTC) بحوالي ١٠٤٠٠ دولار، بينما تُظهر العملات البديلة مكاسب طفيفة على جميع الأصعدة.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

لم تُظهر بيتكوين سوى حركة قليلة في الأسعار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث بلغت أعلى مستوى خلال اليوم عند ١٠٥٨٠ دولارًا بينما استقرت بالقرب من ١٠٤٠٠ دولار للجزء الأخير من اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة المشهورة الأكثر شيوعًا في العالم عند ١٠٣٨١ دولارًا، بانخفاض ١٪ في اليوم.

مخطط أسعار بيتكوين على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

تشهد العملة البديلة الأولى، وهي إيثريوم (ETH)، حركة سعرية صعودية ويتم تداولها حاليًا بسعر ١٨٠ دولارًا لكل عملة، بزيادة ٠,٤٣٪ في اليوم.

مخطط أسعار إيثريوم على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

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وتظهر ريبل حركة سعرية تصاعدية مماثلة مسجلة ارتفاعًا طفيفًا بنحو ٠,٢٤٪ في اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة الثالثة الأكثر شعبية في العالم عند ٠,٢٦٢ دولار.

مخطط أسعار ريبل على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

يوم أخضر لأعلى ٢٠ عملة بديلة

تُظهِر العملات العشرين الأعلى أنماط شمعدانات خضراء اليوم، مع كون باينانس كوين (BNB)، ومونيرو (XMR)، وإيثريوم كلاسيك (ETC)، وبيتكوين إس في (BSV)، وهي العملات الوحيدة التي سجلت خسارة طفيفة بأقل من ١٪.

أما أكبر العملات التي حققت أرباح فهي إيوس، حيث ارتفعت بنسبة ٤,٦٤٪، يليها مؤشر ترون (TRX) بنسبة ٤,٦٠٪.

والقيمة السوقية لجميع العملات المشفرة هي ٢٦٦,٨ مليار دولار، بانخفاض عن ٢٦٨,٢ مليار دولار في بداية اليوم.

الرسملة السوقية لجميع العملات المشفرة. المصدر: كوين٣٦٠