كثيرًا من الأشخاص يبحثن عن آخر أسعار العملات الرقمية اليوم الأحد 8-9-2019، والتي شهدت انخفاض في سعر العملة الرقمية Bitcoin خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث سجل الآن 10,360.8 دولار بعد ارتفاع أمس وأول أمس وصل إلى قرابة 11.000 دولار أمريكي.

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 10,360.8 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير، منخفضة بنسبة 1.02%

بينما ارتفعت عملة الإيثيريوم بنسبة 0.69% في وقت كتابة هذا التقرير، ويتم تداولها الآن عند مستوى180.40 دولار أمريكي، على عكس أمس التي سجلت فيه179.34 دولار أمريكي.

عملة Ripple XRP يتم تداول العملة الرقمية الآن عند بسعر 0.26220 دولار أمريكي، وشهدت منذ الأمس تغييرات بنسبة 0.29%.

عملة Litecoin يتم تداول العملة عند مستوى 69.910 دولار أمريكي، مرتفعة بنسبة بلغت 0.75%..

عملة Binance Coin يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 22.44 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 0.31%.

عملة Bitcoin Cash: مرتفعة العملة الرقمية بنسبة بلغت 1.63%، ويتم تداولها الآن عند مستوى 303.48 دولار أمريكي .

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أسعار العملات الرقمية الأخرى:

عملة Cardano انخفضت العملة بنسبة بلغت -0.6%، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 46 دولار أمريكي.

عملة Dash انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 3.4%، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 86.66 دولار أمريكي .

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