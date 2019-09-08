هل ارتفاع بيتكوين السبت الماضي يسبب انتعاش أكثر للعملة

حققت عملة Bitcoin مكاسب رائعة يوم السبت الماضي، ولا تزال تكتسب أكثر من 6% خلال الأسبوع.

ارتفع زوج بيتكوين (BTC / USD) بنسبة 2٪ تقريبًا يوم السبت الماضي، ولكنه كافح للارتفاع نظرًا لأن الافتقار إلى الدوافع الأساسية وراء هذه الحركة يشير إلى أنه كان تصحيحًا فنيًا للانخفاض الحاد الذي شهده يوم الجمعة.

تداول زوج البيتكوين عند 10،380 دولارًا خاسرًا 1٪ في اليوم، ورغم ذلك ما زال الزوج يحقق فرصة لاقتناص خسائره التي استمرت لمدة 3 أسابيع، حيث أنه يتقلب في منطقة الراحة الآن.

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لم يتسبب انتعاش يوم السبت في حدوث تغيير كبير في مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي ويستمر المؤشر في التحرك جانبًا بالقرب من علامة 50 لتأكيد التوقعات المحايدة على المدى القريب.

وعلى الجانب السلبي تظل مستويات الدعم الفني على المدى القريب سليمة إلى حد كبير، ويمكن اعتبار 10200 دولار (أدنى سعر ليوم الجمعة / 20 يومًا) كدعم أول قبل 10000 دولار (المستوى النفسي/ تصحيح فيبوناتشي 61.8٪ من ارتفاع يونيو) و 932 دولار (أدنى سعر ليوم 29 أغسطس).