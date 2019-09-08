بورصة العملات المشفرة باينانس.يو إس ستنطلق "في الأسابيع القادمة"

تام شمس - الأحد 8 سبتمبر 2019 06:51 مساءً - سيتم إطلاق فرع الولايات المتحدة من بورصة العملات المشفرة الرئيسية باينانس، باينانس.يو إس، في الأسابيع المقبلة ويسبقه تسجيل اعرف عميلك (KYC) قبل بضعة أيام.

ووفقًا لمنشور على ميديام نشرته باينانس.يو إس في ٦ سبتمبر، بينما من المتوقع إطلاق منصة التداول نفسها في الأسابيع التالية، فإن ممارسات اعرف عملك التمهيدية ستبدأ قبل أيام قليلة. والهدف من ذلك هو ضمان حصول المستخدمين على الوقت للتحقق من حساباتهم وإيداع أموالهم.

متطلبات اعرف عميلك

لإكمال عملية التجهيز، سيُطلب من المستخدمين تقديم معرّف حكومي صالح - رخصة قيادة أو جواز سفر - ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بهم. وفقًا للمنشور، لم يتم الانتهاء بعد من قائمة الدول التي ستتوفر فيها باينانس.يو إس، لكن سيتم إصدارها قبل بدء التجهيز.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، فقد مستخدمو العملات المشفرة الذين يعيشون في الولايات المتحدة خيارات تداول مختلفة للعديد من الأصول المشفرة منذ أن أصبحت باينانس غير متاحة لهم في سبتمبر.