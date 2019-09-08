البيتكوين يتراجع أدنى مستوى 10000$ هل يعاود الصعود مرة أخرى؟

انخفضت عملة البيتكوين إلى ما دون المستوى الرئيسى البالغ 10000 دولار، حيث خسرت الأسعار نحو 600 دولار في نصف ساعة فقط، على الرغم من أن التجار متفائلون إلا أنهم يقولون إنهم يعتزمون الشراء عند الانخفاض.

تتقلب الأسعار باستمرار فوق مستوى 10200 دولار يوم 28 آب/ أغسطس، ولكن قبل ذلك مباشرة هبط سعر تداول البيتكوين إلى مستوى 9600 دولار، وقد واجهت العملات الرقمية الرئيسية الأخرى أيضًا انخفاضًا مفاجئًا في نفس الوقت، حيث تراجعت كل من الإثيريومواللايتكوين على حد سواء تليها انتعاش بسيط.

لم ينجح المحللون حتى الآن في تحديد الأسباب المنطقية التي تقف وراء هذا التراجع، يعتقد البعض أن المتداولين كانوا ينتظرون وصول البيتكوين إلى مستوى 10250 دولار ثم القيام بالبيع، مما قد يؤدى إلى حدوث ذعر مفاجيء بين المستثمرين الآخرين.

ومع ذلك، فقد قرر بعض التجار للتصرف بسرعة والقيام بعمليات الشراء وقت الانخفاض، في حين أن هناك نظريات مؤامرة وتوقعات للأسعار وفيرة تتراوح من التوقعات الكارثية إلى الادعاءات المتفائلة.

البيتكوين لا تزال في وضع جيد

يقول مؤسس البنك التجارى والمستثمر البارز في سوق التشفير “مايك نوفوغراتيز” ليس هناك ما يدعو إلى الذعر في سوق التشفير، بالرغم من أن البيتكوين قد تجد نفسها بالقرب من مستوى 9000 دولار، وأضاف متحدثًا في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج إن السوق الصاعدة لعام 2019 ما زالت صالحة، على الرغم من عمليات البيع الأخيرة المفاجئة والتي لم يتحدد سببها الفعلى حتى الآن، إلا أن البيتكوين لا يزال مرتفعًا بنسبة 200% عن المستويات التي سجلها في بداية العالم، مما يعنى أن المستثمرين على المدى الطويل يحققون أرباحًا.

لقد بدأت عملة البيتكوين هذا العام عند مستوى 3800 دوار وتم تداولها عند 3500 دولار، لترتفع عاليًا وتتداول عند مستوى 10200 دولار في الوقت الراهن، وهذا يعنى أن عملة البيتكوين قد حققت مكاسب تقدر بنسبة 200%، وهذا تقدم وتطور كبير لعملة البيتكوين كما أنه يعتبر نوع من الدعم للعملة الرقمية خلال الفترة المقبلة.

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وفى غضون ساعتين وعقب تعليقات نوفوغراتيز انهار بيتكوين لتفقد من قيمتها حوالى 500 دولار لتتداول عند 9700 دولار وهو الأدنى في ثلاثة أسابيع لينخفض بنسبة 7%.

يعتقد نوفوغراتيز أن الاهتمام المؤسسى المتزايد سيمهد الطريق لدورة الثور القوية التالية لعملة البيتكوين، وأضاف أن المؤسسات التي تتخذ قرارات طويلة الآجل تتأكد من حصولها على الضمانة الكاملة فهى تتحرك ببطء وثبات.

توقعات مستقبلية للعملة المشفرة البيتكوين

إن التوقعات على المدى المتوسط للعملة من المرجح أن تصبح صعودية، نظرًا لأن بيتكوين قد تم وضعه بأقل من 10000 دولار، وبالتالي فإن استرداد هذا المستوى سيكون من الأولوية وقد تستغرق العملة بعض الوقت لتتمكن من الوصول إلى مستوى 11000 دولار، وقد تأتى المقاومة التالية للعملة عند مستوى 10800 دولار.

في الوقت الحالي،إن سعر البيتكوين أقل من المتوسط المتحرك 21 يوم، مما يدل على أن العملة الرقمية تتراجع، وإذا استمر الزخم الهبوطى فسوف تصل عملة البيتكوين إلى أدنى مستوياتها التالية عند 9000 دولار و8500 دولار و8000 دولار لمستويات الدعم.

علاوة على ذلك، إذا كان لدينا المزيد من المشترين وتقلب سعر البيتكوين للأعلى وكسر مستوى الدعم 10500 دولار، فقد ترتفع سعر العملة المشفرة صعوديًا للوصول إلى مستويات المقاومة المحتملة عند 11200 دولار و11700 دولار و12200 دولار.