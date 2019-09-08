تويتر يرد: ليس هناك خطط لإنشاء عملة مشفرة مثل ليبرا

رد جاك دروسي الرئيس التنفيذي لشركة تويتر على الأخبار التي تلمح إلى إطلاق عملة مشفرة لموقع تويتر، أسود بموقع التواصل الاجتماعي المنافس فيسبوك والذي أطلق عملة ليبرا.

قال دروسي إنه لا يوجد خطط لإطلاق عملة مشفرة تسمى “تويتكوين” خاصة بالمنصة، مؤكدًا على التركيز للترويج لعملة البيتكوين BTC.

نشر موقع أخبار استرالي يوم 5 سبتمبر الماضي، أن دورسي واثق من أن بيتكوين لا يزال المرشح الأكثر ترجيحًا لتصبح العملة الأصلية للإنترنت.

تويتر : المعايير المفتوحة أفضل من إطلاق عملة خاصة

قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر: “اعتقد أن معايير الإنترنت المفتوحة تخدم كل شخص على نحو أفضل من تلك التي تسيطر عليها أو تبدأها الشركات”.

أشار دورسي أيضًا إلى أنه لا يفكر في اتباع مثال ليبرا من فيسبوك وإصدار عملة مشفرة مخصصة لتويتر، وأنه يفضل استخدام المعايير المفتوحة الحالية مثل بيتكوين.

الجدير بالذكر أن موقع فيسبوك، قد أعلن شهر يونيو الماضي عن عزمه لإطلاق عملة مشفرة تسمى “ليبرا” سوف تطلق خلال العالم المقبل.

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كما أعلن عن تأسيس منظمة غير هادفة للربح تحمي اسم “ليبرا” بمشاركة 27 مؤسسة حول العالم، من بين المؤسسات المشاركة في هذه المنظمة “باي بال، وماستركارد، وفودافون، وأوبر، وسبوتيفاي، وفيزا، وeBay، وBooking، وCoinbase”.

المصدر:

ar.cointelegraph

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