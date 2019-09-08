سعر بيتكوين يقترب من ١٠٥٠٠ دولار بينما تحقق إيثريوم والعملات البديلة الأخرى بعض المكاسب

تام شمس - الأحد 8 سبتمبر 2019 02:45 صباحاً - السبت ٧ سبتمبر - يتم تداول بيتكوين (BTC) بشكل جانبي بعد أن عجزت عن تجاوز المقاومة البالغة ١١٠٠٠ دولار يوم أمس، بينما تستعيد إيثريوم (ETH) انتعاشًا طفيفًا من الانخفاض في وقت سابق من هذا الأسبوع.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

تم تداول بيتكوين في نطاق حول ١٠٤٠٠ دولار اليوم. وبالأمس، يبدو أن العملة قد تجاوزت في النهاية علامة ١١٠٠٠ دولار، وهو سعر لم تشهده العملة المشفرة منذ ١٣ أغسطس، لكنها انخفضت ودخلت في مرحلة تصحيح إلى ١٠٣١٣ دولارًا. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة عند ١٠٥٢١ دولارًا، بزيادة ١٪ خلال اليوم.

مخطط أسعار بيتكوين على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

تشهد إيثريوم المزيد من الانتعاش بعد انخفاض سعرها بنحو ٥٪ يوم أمس. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة عند ١٧٨,٩٣ دولارًا، بزيادة ٥,٧٪ على مدار ٢٤ ساعة.

مخطط سعر إيثريوم على مدى سبعة أيام. المصدر: كوين٣٦٠

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تشهد ريبل بعض المكاسب المعتدلة خلال اليوم بعد أن شهدا انخفاضًا يوم ٧ سبتمبر. ويتم تداول التوكن حاليًا عند ٠,٢٦٠ دولار، بزيادة ٣,٨٧٪ خلال اليوم.

مخطط أسعار ريبل على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

هبطت شركة ريبل المصدرة لتوكناتن XRP مؤخرًا ضمن قائمة أفضل ١٠ شركات خدمات موجهة نحو التوظيف في لينكد إن والتي تضم قائمة "أهم ٥٠ شركة أمريكية للعمل لديها". حيث انتقلت ريبل من المركز السابع إلى الثامن والعشرون في حين تم تخفيض بورصة العملات المشفرة كوين بيز من ٣ إلى ٢٩.

أسعار العملات البديلة ترتفع كذلك

تشهد العديد من أفضل ٢٠ عملة بديلة مكاسب كبيرة في وقت كتابة المقالة، بقيادة إيوس التي تتداول عند ٣,٦١ دولار، بارتفاع ١٢٪ تقريبًا في اليوم. كما ارتفعت ترون (TRX) بنسبة ٨,٥٣٪ ليتم تداولها عند ٠,٠١٥ دولار، بينما شهدت لايتكوين (LTC) زيادة بنسبة ٥,٥١٪ ويتم تداولها عند ٦٩,٠٦ دولارًا في وقت كتابة المقالة.

تُظهر بيتكوين هيمنة قوية على السوق بأكثر من ٧٠٪، بينما تتبعها إيثريوم وريبل بنسبة ٦,٩٩٪ و٤,١١٪ على التوالي.

هيمنة أسواق بيتكوين وإيثريوم وريبل. المصدر: كوين٣٦٠

تبلغ القيمة السوقية لجميع العملات المشفرة على كوين٣٦٠ أكثر من ٢٦٨ مليار دولار في وقت كتابة المقالة، مرتفعة من ٢٦٣ مليار دولار في بداية اليوم.