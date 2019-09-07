من التقرير التالي نستعرض عليكم أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 7-9-2019، والتي شهدت ارتفع سعر العملة الرقمية Bitcoin خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 10,515.00 دولار بعد كان منخفض لأقل من 10,000 دولار خلال الأيام الماضية.

يتم تداول العملة الرقمية بيتكوين الآن عند مستوى 10,519.9 دولار أمريكي في وقت كتابة هذا التقرير، مرتفعة بنسبة 2.04%.

انخفضت عملة الإيثيريوم بنسبة 2.85% في وقت كتابة هذا التقرير، ويتم تداولها الآن عند مستوى $179.34 دولار أمريكي.

عملة Ripple XRP: يتم تداول العملة الرقمية الآن عند بسعر 0.261 دولار أمريكي، وشهدت منذ الأمس تغييرات بنسبة 1.85٪، 0.004736 دولار أمريكي.

عملة Litecoin: يتم تداول العملة عند مستوى $0.02 دولار أمريكي ، منخفضة بنسبة بلغت 4.98%.

عملة Binance Coin : يتم تداول العملة الرقمية الآن عند 22.4 دولار أمريكي منخفضة بنسبة بلغت 2.92%.

عملة Bitcoin Cash: انخفضت العملة الرقمية بنسبة بلغت 1.94%، ويتم تداولها الآن عند مستوى 298.9 دولار أمريكي .

أسعار العملات الرقمية الأخرى:

عملة Cardano: انخفضت العملة بنسبة بلغت 3.39 % ، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند 0.04 دولار أمريكي.

عملة Steller: ارتفعت العملة الرقمية اليوم بنسبة 3.74 %، وذلك بعدما ارتفعت بنسبة 4.95%.

عملة Dash: انخفضت العملة الرقمية اليوم بنسبة بلغت 0.16%، ويتم تداول العملة الرقمية الآن عند مستوى 84.08 دولار أمريكي .

إخلاء مسئولية:

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، ولا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .