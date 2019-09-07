كازا تضيف دعم آي أو إس وأندرويد لمحفظة ساتس للهاتف المحمول

تام شمس - السبت 7 سبتمبر 2019 09:52 مساءً - أعلنت شركة كازا للتكنولوجيا التي تركز على بيتكوين (BTC) أن تطبيق محفظة بيتكوين للهاتف المحمول "ساتس" متاحة الآن لأجهزة آي أو إس وأندرويد.

أعلنت كازا في منشور على مدونتها الرسمية يوم ٥ سبتمبر أن محفظة الهاتف المحمول متاحة الآن للتنزيل. علاوة على ذلك، تشير كازا إلى أنه يمكن استخدام أحدث إصدار من التطبيق بدون عقدة بيتكوين لايتنينغ الخاصة بالشركة، لكن المستخدمين الذين لا يقومون بتوصيل التطبيق بالعقدة لا يمكنهم الوصول إلى إمكانيات شبكة البرق المسرعة الخاصة به.

ويدعم التطبيق نظام تسمية العناوين العامة الذي يطلق عليه "ساتس تاغ". وعند إرسال بيتكوين باستخدام "ساتس تاغ"، يتم اشتقاق عنوان جديد من المفتاح العام للمستلم ويتم تقديمه إلى المرسل. ولا يزال الإرسال عن طريق مسح رموز QR متاحًا.

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تدعي الشركة أيضًا أن المحفظة غير خاضعة للحراسة التامة وأن المستخدم يسيطر على مفتاحه الخاص - الذي يتم حفظه في الجيب الآمن للهاتف - في جميع الأوقات.

تأتي الأخبار في أعقاب إعلان آخر أصدرته الشركة بخصوص إصدار مراقب العقدة وبرنامج المكافآت المصاحب لها لتعزيز صحة شبكة بيتكوين.

افتقار الطلب على تطبيقات العملات المشفرة

حسبما ذكر كوينتيليغراف في نهاية شهر يونيو، فإن عدد التنزيلات لتطبيقات الهاتف المحمول المتعلقة بالعملات المشفرة لا يزداد على الرغم من الارتفاع الأخير في أسعار بيتكوين. وقد أظهرت بيانات من شركة تحليلات تطبيقات الأجهزة المحمولة App Annie أن هناك ٦٥,٨ مليون عملية تنزيل للتطبيقات المرتبطة بالعملات المشفرة في النصف الأول من عام ٢٠١٨، في حين كانت هناك ٦٧ مليون في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة قدرها ١,٨٢٪ فقط.