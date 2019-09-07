ليدجر لايف يدعم الآن أكثر من ١٢٥٠ توكن ٢٠-‏ERC القائمة على إيثريوم

تام شمس - السبت 7 سبتمبر 2019 08:47 مساءً - أعلنت شركة ليدجر، وهي الشركة المصنعة لمحافظ الأجهزة الفرنسية، أن برنامج ليدجر لايف الخاص بها يدعم الآن توكنات ٢٠-ERC القائمة على إيثريوم.
ففي منشور مدونة بتاريخ ٥ سبتمبر، أعلنت ليدجر عن الإصدار ١.١٤.٠ من برنامج ليدجر لايف الذي يدعم الآن أكثر من ١٢٥٠ توكن ٢٠-ERC القائمة على إيثريوم. وقد تم إصدار التحديث بالفعل لكل من إصدارات الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر.
المزيد من الأصول ليتم دعمها في المستقبل
يتيح تطبيق ليدجر لايف لمستخدمي محافظ أجهزة الشركة مثل ليدجر نانو إس أو ليدجر إكس إدارة أجهزتهم والعملات المشفرة. وتعد الشركة أيضًا بإضافة الدعم لمزيد من الأصول في المستقبل:
"في حين أن تكامل توكن ٢٠-ERC قد جلب عددًا كبيرًا من العملات المشفرة الجديدة إلى ليدجر لايف، ما زلنا نهدف إلى إضافة المزيد من أصول العملات المشفرة إلى المنصة."
وحسبما ذكر كوينتيليغراف، كشفت ليدجر في مارس عن نقاط الضعف في أجهزة منافستها المباشرة تريزور. ومن ناحية أخرى، استجابت الشركة المصنعة لمحفظة العملات المشفرة في براغ، تريزور، لتقرير ليدجر بادعاء أن أيًا من نقاط الضعف هذه ليست حرجة.
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