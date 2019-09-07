البيتكوين يرتفع ويبقى في طور التركيز مرة أخرى

أصبحت عملة البيتكوين Bitcoin في طور التركيز مرة أخرى، حيث كسبت 2% في آخر 24 ساعة، وما يزيد عن 12% في آخر 7 أيام، حيث يتم التداول على سعر 10.750$.

بعد ارتفاع الرقمين في البيتكوين هذا الأسبوع، والهيمنة على سوق altcoin لتصل لنسبة 70%، سيكون التركيز على المدى القصير للتجار، للوصول إلى ما إذا كان الأصل اللامركزي يمكن أن يتخطي العلامة الكبيرة التالية التي تبلغ 11.000$.

وعلى نفس الصعيد، ارتفعت أكبر 10 عملات مشفرة خلال هذا الأسبوع، ليبقى 9 منهم في المنطقة الخضراء، مع تكبد STELLAR خسائر تصلها بانخفاض 3.5%.

Monero يرتفع هو الآخر بالتزامن مع البيتكوين:

وبالتزامن مع ارتفاع بيتكوين لرقمين، فإن الرمز المميز الوحيد الآخر الذي حقق مكاسب من رقمين خلال الـ 7 أيام الأخيرة هو Monero، وارتفعت الأصول التي تركز على الخصوصية بنسبة 15% .

كسر سعر Monero فوق متوسط سعره على مدار أيام 50 الأخيرة، والذي يعتبر علامة جيدة من قبل المتداولين. في المرة الأخيرة التي حدث فيها هذا – في وقت سابق من هذا العام – تضاعف سعره خلال أيام 50 التالية.

شهدت Binance Coin أيضًا ارتفاع سعرها بأكثر من 8٪ في فترة 6 ساعة، وبدأ الارتفاع يوم أمس بعد اندلاع الأنباء حول خطة البورصة لإطلاق عملة مستقرة منظمة بالكامل ومثبتة بالدولار – يطلق عليها BUSD.

ولكن سيتم فقدان معظم هذه المكاسب قريبًا بسبب Binance Coin – حيث انخفض من أعلى 23.50 $ إلى 22 $ منخفضًا لتحقيق مكسب متواضع قدره 3٪ لهذا اليوم.