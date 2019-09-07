عملة الصين الرقمية ستسير على خطط عملة فيسبوك Libra

عن اخبار بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” أن العملة الرقمية الجديدة ” عملة الصين الرقمية ” التي تعتزم الصين طرحها ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة فيسبوك Libra التي ستطرحها شركة فيسبوك وسيمكن استخدامها عبر منصات الدفع رئيسية الرائدة في الصين، مثل وي شات وعلي باي.

عملة الصين الرقمية

قال مو تشانغ تشون نائب مدير إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني إن تطوير العملة سيساعد في حماية سيادة الصرف الأجنبي في البلاد مع توسع التطبيقات التجارية لتلك العملات.

قال مو، وفقا لنص محاضرة ألقاها هذا الأسبوع ونُشرت على الإنترنت، “لماذا ما زال البنك المركزي يسعى لعملة رقمية اليوم بينما طرق الدفع الإلكترونية متطورة جدا؟”. وأضاف “هذا لحماية سيادتنا النقدية والوضع القانوني للعملة. علينا التخطيط مسبقا” من اجل مواكبة التطورات الحاصلة في العالم و في المستقبل. قال ايضا إن أدوات رموز خاصة بالعملات ستكون آمنة مثل الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي ويمكن استخدامها حتى بدون اتصال بالإنترنت. ويمكن استخدامها أيضا في تطبيق وي شات وتطبيق علي باي.

أنشأ البنك المركزي الصيني فريقا بحثيا في عام 2014 لبحث إطلاق عملته الرقمية الخاصة به لخفض تكاليف تداول النقود الورقية التقليدية وتعزيز سيطرة صناع السياسات على المعروض النقدي.

لم يصرح البنك المركزي بالمزيد من التفاصيل منذ ذلك الحين لكن مو أعلن الشهر الماضي أن العملة الرقمية جاهزة تقريبا. وذكرت مجلة فوربس المالية الأمريكية نقلا عن مصادر مقربة أن العملة قد تكون جاهزة للإطلاق في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

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ويقول بعض المحللين إن الصين يبدو أنها سرعت الدفع بعملتها الرقمية بعدما أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية و عملاق وسائل التواصل الاجتماعي خططها في يونيو لإطلاق عملة فيسبوك Libra.

قال مو إن العملة الرقمية الصينية ستحقق توازنا بين بتدفق مدفوعات مجهولة ومنع غسل الأموال. وقال إنها ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة ليبرا في التصميم لكنها لن تكون نسخة طبق الأصل منها دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

أثارت عملة فيسبوك Libra الرقمية المقترحة مخاوف بين هيئات تنظيمية عالمية من أنها يمكن أن تصبح سريعا شكلا مهيمنا للدفع الرقمي وقناة لغسل الأموال نظرا للتوسع الهائل لشبكة التواصل الاجتماعي عبر الحدود.

ستكون ليبرا عملة رقمية مدعومة باحتياطي من الأصول في العالم الحقيقي، من بينها ودائع مصرفية وأوراق مالية حكومية قصيرة الأجل، والتي ستحتفظ بها شبكة من أمناء الحفظ. ويهدف هيكلها إلى تعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار في السعر.

كغيرها من العملات الرقمية الأخرى، سيجري تشغيل وتسجيل معاملات عملة ليبرا على البلوكشين، وهو دفتر حسابات مشترك للمعاملات تحتفظ به شبكة من أجهزة الكمبيوتر.

قال مو إن الميزة التي تتمتع بها عملة الصين الرقمية الصادرة عن البنك المركزي على تلك التي أصدرتها وي شات وعلي باي هي أن المنصات التجارية يمكن من الناحية النظرية أن تعلن إفلاسها مما قد يتسبب في خسائر للمستخدمين. كما أن إمكانية استخدامها دون اتصال بالإنترنت من شأنها أن تسمح للمعاملات بالاستمرار في المواقف التي تتعطل فيها الاتصالات في حالة الكوارث الطبيعية.

المصدر : https://www.reuters.com