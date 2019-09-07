عملة فيسبوك Libra هل هي العملة العالمية الموحدة ؟

قبل ان نتحدث عن عملة فيسبوك Libra، يجب ان نتحدث عن فيسبوك ككيان عملاق يجمع ملايين البشر في موقع واحد، يجعل من العالم منزل صغير تعرف كل صغيرة و كبيرة فيه. قوة فيسبوك في المستخدمين الذين يستخدمونه و الذي تختلف فئاتهم بين شركات، اشخاص، مؤثرين، مشاهير، اصحاب رؤوس اموال ضخمة… و القائمة طويلة. هنا فيسيوك يعتبر سوق لأي شيئ، و بما انه سوق عالمي يعج بالمستخدمين من كل الفئات قرر ان يخلق شيئ قد يجعل عملات العالم موحدة في عملة واحدة قد تكون عملة فيسبوك Libra .

اذا اردت ان تفهم المعضله بين فيسبوك وحكومات العالم يجب ان تتعرف على مفهوم القرية العالمية الذكية اشهر الاصطلاحات علم الاتصال والاعلام على الاطلاق منذ ان ابدعه المفكر الكندى Marshall McLuhan فى منتصف القرن الماضى.

حتى الان لا يزال يبرهن على صحة ذلك المصطلح و النطرية بصفة عامة، التطور التكنولوجي الحاصل يوما بعد يوم. طابع هذه القرية العالمية السرعة الفائقة فى كل شيئ.

نرى خدمات تجاوزت التعامل البشرى المباشر وطوابير الانتظار و الخدمات البطيئة، و الوسطاء. اي نظام ليس فيه السرعه الكافية لجعل الخدمات اسرع فلا جدال فى انه لا يوافق هذه الحياة الذكية.

عملة فيسبوك Libra و كيف يمكن ان تغير النظام المالي الحالي

شركه فيسبوك ترى ان النظام المالى الحالى قد اصبح قديما جدا ولا يناسب العوالم الموازية التى انفتحنا عليها موخرا، و لا يوافق السرعة التي يطلبها اغلب الناس و الطبيعة البشرية عامة.

الحكومات توافق فيسبوك الرأى على اننا في عالم سريع جدا و نظام مالي بطيئ جدا، لكن الحكومات تجادل حول القوة التي ستضاف الى فيسبوك اذا ما استطاعت الشركة ان تكون رائده النظام المالى الجديد، هنا سيصبح الفيسبوك هو الاول في كل شيء، سيتحكم في العالم و قد يقضى على شيئ اسمه المنافسة.

نظام فيسبوك المالى يعتمد على عملة رقمية وهى عملة فيسبوك Libra مستقرة، اي مدعومة ب عملات الفيات اي العملات المحلية، كان فيسبوك مقرر ان يجعل عملته مدعومة بسلة من العملات العالمية، كلادولار، اليورو، الين، الجنيه الاسترليني و العديد من العملات الاخرى، لكن بعد الجدالات الحكومية يتضح ان فيسبوك سيغير خططه من اجل عملة Libra.

يدعم فيسبوك Libra ويتحكم فيها، جهاز مالى انشأته فيسبوك مع 28 شركه اخرى، يقوم جهاز كالبيرا مقام البنك المركزى فيحق له وحده اصدار العملة وتحديد الكم المتوفر منها وتقيم سعر البيع والشراء كما يشرف وحده على عوائد استثمارت بيع العمله وعلى الغطاء النقدى. وهكذا سيكون هناك مصرف بمليارات الحسابات الشخصية. وسيجري ربط كاليبرا بمنصتي رسائل فيسبوك: ماسنجر وواتساب، اللتين تضمان أكثر من مليار مستخدم.

تضع الشركة آمالاً عظيمة على ليبرا. وتأمل فيسبوك ألا يقتصر استخدام العملة على المعاملات بين المستهلكين والشركات القائمة في أنحاء العالم، بل أن تتيح أيضًا للمستهلكين غير المشمولين بالخدمات المصرفية. Advertisements

اجمع ممثل الكونغرس الامريكى والاتحاد الاوربى على ان فيسبوك يطمح ان يكون دولة رقمية مستقلة وجرت التساؤلات لما اتخذت فيسبوك من سويسرا مقرا من جمعياتها المالية كالبيرا، وما مدى الرقابه ضد استغلال النظام فى عمليات غير قانونة وكيف تضمن فيسبوك عمليات عدم تسريب البيانات الخاصة بالمستخدمين.

قرار اطلاق عمله ليبرا فى سويسرا يهدف الى جعلها كيان مستقل كما يحدث مع مشاريع العملات الرقمية المشفرة، و جعل مشروع ليبرا بعيد عن النظام المالى الحالى ضف الى ان نظم الاستثمار المالى الرقمى فى الولايات المتحدة متأخر جدا، مع عدم وجود وضوح للقوانين الخاصه بها هناك، كما هو حاصل مع البيتكوين في الولايات المتحدة.

يترتب على تلك الاستقلالية مدى الرقابة التى تسمح بها فيسبوك وموازنة تلك الرقابة والشفافية مع الخصوصية المطلوبة مع المستخدمين، اما الامان المكفول للبيانات فذلك سؤال صعب الاجابة عليه.

فيسبوك او الفضاء الازرق كما اصطلح عليه مأخرا يسكنه ملياران ونصف المليار مستخدم جميع بياناتهم في حرص فيسبوك على تخزينها منذ عام 2012 معلومات جمعت عبر الانترنت، و هو يعتبر كنز معلوماتى عظيم فى عصر تعد مصادر البيانات من اثمن الممتلاكات.

فيسبوك امامها قضايا تتعلق بانتهاك تلك البيانات والسماح باطراف ثالثة مثل شركه كمبيرج اناليتكا باستغلالها بالتاثير على اكثر من 50 مليون مستخدم خلال الانتخابات الرئاسية فى الولايات المتحده فمن يضمن عدم تكرار تلك الواقعة في مجال حساس جدا كالمجال المالي.

رغم هذه الانتقادات سارعت شركات من الصين والمانيا الى الاعلان على نظم مماثلة وحتى في الولايات المتحده، ما يبرهن على انها قضيه نزاع على الريادة والقوة التى قد تحتكرها فيسبوك ان استطاعت السبق فى تنفيذ مشروعها المدعوم بالكم الهائل من المستخدمين عبر العالم.

اما بخصوص العملة العالمية الموحدة، ففيسبوك ربما سيكون هو اول من يؤسس لها و يمهد لها الطريق، و قد تجتمع الدول لدعم عملة فيسبوك Libra لتكون هي العملة العالمية الموحدة.

و نحن كعرب هل نفكر في ما يقوم به فيسبوك (موقع للتعارف و نشر الصور لدى ملايين العرب) و الدول الكبرى لجعل العالم يتعامل بعملة موحدة؟ و هل سيكون لنا قرار و موقف منها، ام سيفرض علينا ذلك كما فرضت علينا التكنولوجيا من قبل دون ان ان نساهم في تطويرها؟

للمزيد من المعلومات : https://libra.org/en-US