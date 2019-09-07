​العملات المشفرة التابعة لـ Line أصبحت في اليابان

حصلت بورصة تداول العملات المشفرة التي تركز على الأصول والبلوكشين لشركة LINE العملاقة للرسائل اليابانية على رخصة تشغيل للتبادل في اليابان، وذلك من هيئة الرقابة المالية بالدولة.

منصة التداولLVC Corp. ، والتي يطلق عليهاBITMAX ، ستمكن مستخدمي Line البالغ عددهم 80 مليون مستخدم في اليابان، من شراء وبيع العديد من العملات المشفرة الرئيسية.

حصلت البورصة على أذن FSA بتداول البيتكوين والإيثيريوم والبيتكوين كاش واللايتكوين والريبل على المنصة.

وعلى حسب بيان صحفي صدر مؤخرًا، وصل عدد مستخدمين شركة line 187 مليون مستخدم شهريًا، وما يقدر بنحو 50 مليون مستخدم مسجلين في خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول line pay.

الجدير بالذكر أن شركة LINE أطلقت عملتها الأصلية في أواخر صيف عام 2018، ومنذ ذلك الحين واصلت تطوير نظام بيئي رمزي يعتمد على البلوكشين المرتبطة بالخدمة، Link Chain.

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تسمح شبكة البلوكشين أيضًا بتطبيق التطبيقات اللامركزية مباشرةً على نظام الرسائل في Line.

تم إدراج LINK في BITBOX في أكتوبر 2018. بينما أشارت التقارير السابقة إلى أنBITMAX ، أيضًا، ستدعم تداولاتLINK ، ولكن لم تشر الصحف اليابانية بعد إلى أن FSA قد أذن رسميًا بالرمز المميز في قائمة العملات المشفرة المعتمدة للنظام الأساسي القادم.

في يونيو الماضي من هذا العام، عقدت LINE شراكة مع شركة Visa الأمريكية لخدمات الدفع بشأن حلول البلوكشين الجديدة والمدفوعات الرقمية.

وتواصل بورصات تداول العملات المشفرة في اليابان، في الحصول على تراخيص من البلاد، للعمل بشكل قانوني وفقًا للوائح قررتها الدولة من قبل، بهدف تنظيم السوق، وجلب مزيد من الاستثمارات للبلاد في ذلك المجال.