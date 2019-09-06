البنك المركزي الصيني: العملة الرقمية الوطنية تشبه ليبرا

كشف البنك المركزي الصيني عن أن العملة الرقمية الوطنية ستكون مشابه في تكوينها لتوكن ليبرا من شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وورد ذلك في الموقع الإلكتروني “هونغ كونغ إكونوميك جورنال” اليوم، مستشهدًا بالتغطية السابقة لشنغهاي سيكيوريتيز نيوز، المملوكة لوكالة أنباء شينخوا الرسمية الصينية.

مو تشانغشونغ: العملة الرقمية الوطنية ستحمي سيادتنا النقدية:

أكد مو تشانغشونغ نائب مدير إدارة مدفوعات بنك الصين الشعبي، أن العملة الرقمية الوطنية سيتم دعمها عبر منصات الدفع الإلكترونية الرئيسية مثل ويتشات من تينسنت وعلي باي المدعومة من علي بابا.

قال إنه سيتم ضمان التوكنات من قبل البنك المركزي وبالتالي فهي آمنة مثل الأوراق النقدية الصادرة عن بنك الصين الشعبي.

كما يمكن استخدامها دون اتصال بالإنترنت، لضمان أن المعاملات يمكن أن تستمر حتى في حالة تعطل شبكات الاتصالات.

تحدث نائب مدير إدارة مدفوعات بنك الصين الشعبي، عن دوافع الدولة لإصدار العملة الرقمية، فقال إن العملة ستساعد في حماية سيادة الصين من النقد الأجنبي حتى مع اكتساب العديد من التطبيقات التجارية للعملات الرقمية.

Advertisements

حيث رد على سؤال ما السبب وراء استمرار البنك المركزي في إصدار هذه العملة الرقمية اليوم في حين يتم تطوير طرق الدفع الإلكترونية؟، إنه لحماية سيادتنا النقدية ووضع العملة القانونية، فنحن بحاجة إلى التخطيط للمستقبل ليوم ممطر.

وأشار مو إلى أن العملة الرقمية الوطنية المقبلة ستهدف إلى تقديم مخصصات للمدفوعات المجهولة مع منع غسل الأموال.

أوضح أنه على الرغم من أن العملة التي تركز على المدفوعات ستشبه ليبرا، إلا أنها لن تكون نسخة مباشرة.

المصدر:

cointelegraph

إخلاء مسئولية:

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، ولا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .