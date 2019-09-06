شركة Skipjack تعلن عن ثورة الإنترنت الجديدة مع Zetanet المبنى على Blockchain 5.0

أطلقت شركة Skipjack Technology التي مقرها في سنغافورة مؤخرًا اكتتابها الرقمي ICO العام، في 1 سبتمبر 2019 وتعتزم جمع مليار دولار كتمويل لاستكمال مشروع Zetanet: Blockchain 5.0.

Zetanet هو بروتوكول إنترنت جديد يدعم بروتوكول الإنترنت الحالي و تكنولوجيا blockchain. فائدة أخرى لـ Zetanet المتأسس على Blockchain 5.0 هي مستوى عالٍ من أمان البيانات دون المساس بالبيئة الكامنة وخوادم بدون خادم. سيكون بروتوكول Zetanet عبارة عن سلسلة من الخطوات ، تشمل طرفين أو أكثر ، مصممة لإنجاز المهمة. “سلسلة الخطوات” تعني أن البروتوكول له تسلسل ، من البداية إلى النهاية. يجب تنفيذ كل خطوة بدورها ، ولا يمكن اتخاذ أي خطوة قبل انتهاء الخطوة السابقة.

يعمل تطبيق Blockchain مع شبكة عالية الأداء وقدرات الحوسبة الفائقة تقدم حلولًا جديدة ومثيرة لصناعة الإنترنت. تسعى Zetanet: Blockchain 5.0 إلى الجمع بين خبرات ناخبيهم لإنشاء نظام معرفي لامركزي لتحقيق الابتكار في البحث والتعليم والتعلم والتسويق. Zetanet as Internet 2.0 هي محاولة من شركة Skipjack Technology لتطوير تكنولوجيا الإنترنت 2.0 المتقدمة وتطبيقاتها حيوية للبحث وتسويق تكنولوجيا blockchain. تهدف Zetanet بالشراكة مع صناعة blockchain وحكومة البلد ، إلى توفير القيادة والتوجيه لتطوير الإنترنت المتقدم. يتضمن “مجتمع” Zetanet أيضًا مشاركة دولية من خلال اتفاقيات مع مجموعات مماثلة في جميع أنحاء العالم.

من المتوقع أن يتم إطلاق أول نموذج أولي لل zetanet في ديسمبر 2020 وسيستمر الطرح الاولي للعملة العام حتى 1 سبتمبر 2020 مع توفر 2.1 مليار رمز. يمكنك البدء في شراء رمز ZTN الخاص بك عن طريق الاشتراك عبر الموقع.

الموقع الرسمي : www.zetanet.io