أبل: العملات المشفرة مثيرة للاهتمام.. فهل تتحرك الشركة باتجاها

أكدت جينيفر بيلي نائبة رئيس خدمة المدفوعات في أبل “أبل باي”، أن الشركة ترى الإمكانات في العملات المشفرة.

قالت بيلي لمراسلة أخبار في مناسبة خاصة في سان فرانسيسكو: “نحن نراقب العملات المشفرة، ونعتقد أنها مثيرة للاهتمام، ونعتقد أن لديها إمكانات طويلة الأجل مثيرة للاهتمام”، حسب ما ذكرت سي إن إن.

دفعة معززة للعملات المشفرة:

بدأت الشركات العملاقة تهتم بالعملات المشفرة وتتحرك نحوها بخطوات سريعة، كما فعلت شركة التواصل الاجتماعي فيسبوك والتي أعلنت عن عملتها الجديدة ليبرا.

وعلق على ذلك دان إيف المحلل في ويدبو سكيوريتي قائلاً: “ستكون هذه دفعة قوية للعملات المشفرة إذا كانت شركة أبل تتجه إلى هذا المسار (مثل فيسبوك)”.

أضاف: “وبالنظر إلى تركيزشركة التكنولوجيا العملاقة بشكل استراتيجي، فإن الانتقال إلى العملات المشفرة قد يكون منطقيًا نظرًا لأنظارها إلى زيادة الاستفادة المالية لمستهلكيها خلال السنوات القادمة.”

وعلى الرغم من أن شركة الهواتف والأجهزة المحمولة، لا تفرج عن عدد مستخدمي أبل باي، تدعي الشركة أن الخدمة تعالج حوالي مليار معاملة في الشهر.

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كما ادعت بيلي أيضًا أنه منذ إطلاق المنتج في عام ٢٠١٤، نما قبول المتجر للمدفوعات غير التلامسية في الولايات المتحدة من ٣٪ إلى أكثر من ٧٠٪.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في بداية شهر أغسطس، وفقًا لاتفاقية عميل بطاقة أبل كارد، فلن يُسمح للمستخدمين بشراء عملات مشفرة باستخدام خدمة بطاقة ائتمان الشركة القادمة.

المصدر:

ar.cointelegraph.com/

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