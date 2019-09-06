جيه بي مورغان يحذر من أن العملات المستقرة مثل ليبرا في خطر "ازدحام النظام"

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 03:53 مساءً - يمكن أن يكون الجيل الجديد من العملات المستقرة بقيادة ليبرا من فيسبوك عرضة للفشل في فترات الضغط على الشبكة.

ووفقًا لتحليل من جي بي مورغان صدر يوم ٥ سبتمبر، فإنهم يفتقرون إلى السيولة قصيرة الأجل لأنظمة المدفوعات الأخرى، لذلك يمكن أن ينمو الاستخدام بشكل أسرع من الشبكة التي يمكن أن تدعمها بأمان.

نمو المعاملات يمكن أن يتجاوز سعة الشبكة

في مذكرة للعملاء، سلط المحللون الضوء على إمكانية تحقيق نمو كبير في أنظمة الدفع المستقرة مثل ليبرا.

لكن جي بي مورغان تحث على توخي الحذر إذا أصبحت الشبكات مسؤولة عن نسبة كبيرة من نشاط المعاملات العالمي. وتوضح الملاحظة:

"كما تم تصميمها واقتراحها حاليًا، فإنها لا تأخذ في الاعتبار البنية الدقيقة لتشغيل نظام الدفع هذا. إن خطر تعثر نظام الدفع، خاصةً أثناء فترات التوتر، قد يكون له عواقب خطيرة على الاقتصاد الكلي". Advertisements

مزيد من الخطر على ليبرا من العوائد السلبية

هناك خطر آخر تم الإشارة إليه في الملاحظة وهو المخاطر السلبية. حيث ستعتمد ليبرا على الدخل من الضمان في حساب احتياطي للعملات الورقية. ومع ذلك، فإن العوائد على معظم العملات الرئيسية سلبية بالفعل، وتشير الاتجاهات إلى مزيد من التيسير النقدي العالمي.

وتشير جي بي مورغان:

"أي نظام يعتمد على دخل الأصول الاحتياطية لتمويل التكاليف التشغيلية والنفقات الأخرى يصبح غير مستقر في عالم سلبي ذو عائد سلبي [...] وقد أصبح احتياطي ليبرا بالعائد السلبي بالكامل خطرًا معقولًا (حسبما قد يجادل البعض على الأرجح)".

ليبرا من فيسبوك هي واحدة من مجموعة من العملات المستقرة الواردة من كيانات مثل باينانس، وحتى البنك المركزي الصيني.