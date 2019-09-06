اختبارٌ مبكر يكتشف أن كلًا من منصات باينانس الآجلة 'غير صالحة للاستعمال حاليًا'

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 02:46 مساءً -

أصبحت عروض بيتكوين الآجلة من بورصة العملات المشفرة باينانس موضع انتقادات حيث يحدد اختبار ما قبل النشر العيوب الرئيسية.

بداية متعثرة لخطوة العلاقات العامة من بينانس

في سلسلة من التغريدات يوم ٦ سبتمبر، قال الحساب المعروف باسم دبل جامب أن كلا الخيارين قيد النظر حاليًا من قبل باينانس ينقصهما الميزات الأساسية، وهي ضرورية لسهولة الاستخدام.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف، أصدرت باينانس نسختين منفصلتين من منصة تداول العقود الآجلة للاختبار من قبل المستخدمين، وتخطط لمكافأة أولئك الذين يقومون بالاختبار والتصويت بشكل صحيح للفائز.

جاءت المنصة أ من فريق التطوير في باينانس، في حين أن المنصة ب نشأت من بورصة JEX، التي اشترتها باينانس مؤخرًا.

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ووفقًا لدابل جامب، ومع ذلك، لا تصلح حاليًا لهذا الغرض.

"تعتبر المنصة أ غير صالحة للاستعمال بسبب دقة حجم العقد الخاصة بها، ولكنها تتمتع بواجهة جميلة ومواصفات مناسبة بخلاف ذلك. المنصة "ب" غير موثقة جيدًا ولديها نظام ضغط غير عملي".

المنافسة في الأفق

ركزت الشكوك الأخرى على اختيار باينانس كمرجع لأسعار صرف بيتكوين (BTC). حيث أشار دابل جامب إلى أن المصادر تشمل هيت بي تي سي، بينما تشمل المصادر الأخرى هوبي وبيتريكس وباينانس نفسها.

على الرغم من أنه لا يزال مجهولًا عند إطلاق منصة العقود الآجلة، إلا أن المنافسة ستزداد هذا الشهر مع إطلاق العقود الآجلة المتداولة فعليًا في باكت.

هذا الأسبوع، وفي الوقت نفسه، وجدت باينانس نفسها في الماء الساخن بعد أن ظهر أنه تم نسخ وثائقها الآجلة من عرض موجود من قبل عملاق المشتقات بيتميكس.