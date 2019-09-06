إس آي إس إنترناشونال ريسرش تفتتح قسمًا لاستشارات بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 02:46 مساءً - أسست إس آي إس إنترناشونال ريسرش، وهي شركة عالمية متخصصة في أبحاث السوق ومقرها في مدينة نيويورك، قسمًا لاستشارات بلوكشين يدعى إس آي إس بلوكتشين.

بلوكتشين المؤسسي سيكون حيويًا

بعد عامين من الاستشارات للعملاء بشأن تطبيقات بلوكتشين في مختلف الصناعات بما في ذلك التمويل وسلسلة التوريد والعقارات، أنشأت إس آي إس ريسرش فريقًا استشاريًا منفصلًا حول بلوكتشين، وفقًا لبيان صحفي صدر يوم ٤ سبتمبر.

وأشار مايكل ستانات، نائب رئيس العمليات العالمية في إس آي إس ريسرش، إلى أن الشركة قد عملت مع شركات التعليم والرعاية الصحية وسلسلة التوريد الرئيسية لتلبية احتياجاتها الخاصة من أجل اعتماد بلوكتشين.

أضاف ستانات أن إس آي إس ريسرش تعتقد أن بلوكتشين للمؤسسات سيصبح جزءًا مهمًا من استراتيجية الأعمال في المستقبل.

Advertisements

مجال عمل إس آي إس بلوكتشين

وفقًا للبيان الصحفي، توفر إس آي إس ريسرش أيضًا خبرتها للشركات الراغبة في نشر بلوكتشين في الهياكل الحكومية، الشحن والخدمات اللوجستية، بين الشركات وإنترنت الأشياء.

ونتيجة لذلك، توصلت الشركة إلى نهجها الخاص في الاستشارات الاستراتيجية بلوكتشين مثل اقتناء التكنولوجيا واستراتيجية الشراكة بالإضافة إلى أبحاث السوق وأدوات الذكاء التنافسية التي تغطي الاتجاهات، وتوفير المصادر، وأبحاث العملاء وإثبات صحة الفكرة وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل إس آي إس بلوكتشين جنبًا إلى جنب مع أقسام الاستشارات الاستراتيجية للتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الإعلانات وتكنولوجيا الجمال الموجودة في الشركة.

وفي أواخر شهر أغسطس، قدرت شركة إيه بي آي الاستشارية لسوق التكنولوجيا أن الإيرادات العالمية لتكنولوجيا بلوكتشين ستصل إلى ١٠ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٢٣.