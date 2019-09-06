ملكة جمال فنلندا: مخاطرة بيتكوين تُبقي معظم النساء بعيدًا عن العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 02:46 مساءً - بيتكوين (BTC) أقل شعبية بين النساء لأنهن أقل اهتمامًا بالاستثمارات المحفوفة بالمخاطر، وفقًا لإحدى المؤيدات الأكثر شهرة في مجال العملات المشفرة.

راييتي: النساء "أكثر وعيًا بالخطر"

في مناقشة على موقع تويتر في الخامس من سبتمبر، قالت روزا ماريا ريتي، ملكة جمال العالم بفنلندا ٢٠١٥، أن عامل خطر بيتكوين جعلها أكثر جاذبية للرجال.

وكانت ترد على استفسار من المحلل ومساهم كوينتيليغراف، فيلب فيلب، الذي سأل المتابعين عن سبب كون مجتمع بيتكوين من الذكور بأغلبية ساحقة.

وكتبت راييتي: "النساء أكثر وعيًا بالمخاطر بشكل عام وغالبًا ما يذهبن إلى استراتيجية استثمار" بطيئة وثابتة "، مضيفًا:

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"التصور العام الحالي لبيتكوين في msm يجعل من غير المحتمل أن تشارك المرأة العادية (والرجال)".

هل تتحول العملات المشفرة إلى التوازن بين الجنسين؟

تشير البيانات المتاحة حاليًا إلى أن حوالي ٩٠٪ من مستخدمي بيتكوين هم من الذكور. وقد أثارت هذه الظاهرة في كثير من الأحيان النقاش، مع إنشاء هياكل مخصصة من أجل زيادة مشاركة الإناث.

وفي يونيو، ذكر كوينتيليغراف أن ٥٪ من مشاركات غيتهاب التي تنطوي على تعليمات العملات المشفرة جاءت من النساء. وعلى العكس من ذلك، أشار تقرير في الشهر التالي إلى أنه من بين جميع حاملي العملات المشفرة في أوروبا، هناك ٢٠٪ من الإناث.

صعدت راييتي نفسها إلى الصدارة مؤخرًا، وشاركت في تتابع معاملات بيتكوين على لايتنينغ تورش في وقت سابق من هذا العام.