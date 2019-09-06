منصة أمن العملات المشفرة فايربلوكس تدعم الآن ٥ بوصات إضافية

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 12:51 مساءً - أعلنت شركة فايربلوكس الناشئة عن للأمن السيبراني للأصول الرقمية أنها تدعم الآن خمس بورصات عملات مشفرة أخرى، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمنصات المشمولة إلى ٢٠.

ووفقًا للإعلان الرسمي، "مع هذا الإصدار، يكون لدى صناع السوق والمتداولين الخاصين وشركات التجارة الخارجية سير عمل موحد بسيط وآمن لتأمين الأصول المتحركة بين ٢٠ بورصة مختلفة". وينص البيان:

"أعلنت فايربلوكس، وهي عبارة عن منصة مؤسسية لتأمين الأصول الرقمية أثناء النقل، اليوم عن خمس عمليات تكامل جديدة في البورصة، مضيفة الدعم إلى أوكي كوين وأوكي إكس وكوربيت وبيتهاب وهيت بي تي سي. ويعمل هذا الإصدار أيضًا على توسيع عمليات الدمج الحالية مع واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بشركة هوبي غلوبال ودربيت، لتوسيع مظلة الحماية إلى ما مجموعه ٢٠ بورصة."

الاستثمار في أمن العملات المشفرة

حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، أعلنت الشركة الناشئة في نيويورك عن إطلاقها من "وضع التخفي" بتمويل قدره ١٦ مليون دولار في ١١ يونيو.

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في ذلك الوقت، حصلت فايربلوكس على رأس المال خلال جولتها التمويلية من السلسلة A من سايبرستارتس وتينايا كابيتال وإيت رودز (Fidelity INTL) وسويسكوم فنتشرز وMState. وبحسب ما ورد تحسب الشركة الناشئة بنك العملات المشفرة التجاري "غالاكسي ديجيتال"، ومنصة التداول الرقمية دون وصفة طبية جينيسيس غلوبال تريدينغ وغيرها بين عملائها.

وفي البداية، دعمت الشركة الناشئة "١٥ بورصة للأصول الرقمية" وقدمت "دعمًا لأكثر من ١٨٠ عملة مشفرة وتوكن وعملة مستقرة."

ووفقًا لما ذكره مايكل شاولوف، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لفايربلوكس، فقد أنشأت شركته الناشئة منصة "تؤمن العملية وتبسط حركة الأموال في خطوة أو خطوتين".