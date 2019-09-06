وزارة الطاقة الأمريكية تمنح ٢٠٠٠٠٠ دولار لشركة بلوكتشين لتأمين الشبكة

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 06:51 صباحاً - منحت وزارة الطاقة الأمريكية (DOE) ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠ دولار لشركة بلوكتشين "فاكتوم" للمساعدة في حماية شبكة الكهرباء الوطنية.

بلوكتشين لتحسين موثوقية ومرونة الشبكة

منحت وزارة الطاقة الأمريكية الأموال في ١٢ يوليو. وتتمثل الأهداف العامة للمنحة المقترحة في تصميم نظام لتحسين موثوقية الشبكة ومرونتها من خلال استخدام تكنولوجيا بلوكتشين. ويقرأ الملخص:

"تتطور الشبكات الكهربائية بسرعة من خلال المراقبة المتقدمة وإدارة المعلومات بالإضافة إلى الاتصالات من خلال الأجهزة المتصلة. وعلى الرغم من أن عدد الأجهزة وأجهزة الاستشعار على الإنترنت يتزايد بشكل كبير، تظل نقاط الضعف نفسها في تكامل البيانات في المصدر وأثناء النقل. وتتمثل الأهداف العامة لهذا المقترح في تصميم نظام لتحسين موثوقية الشبكة ومرونتها من خلال استخدام تقنية بلوكتشين."

الأمن المبتكر من خلال تقنية بلوكتشين

يتضمن النهج المقترح التحقق من صحة الأجهزة وتأمين تلك غير المصابة بالبرامج الضارة على الشبكة وتطوير تقنية لتحسين أمان الأجهزة اليومية المستخدمة من قبل المستهلكين وتوفير وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتأمين أي جهاز بطريقة مبتكرة عبر تكنولوجيا بلوكتشين.

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تشارك فاكتوم في التجربة التي تمولها الحكومة الأمريكية لتقنية بلوكتشين لحماية شبكة الطاقة الوطنية. وتقوم TFA Labs، وهي شركة ناشئة للأمان على الإنترنت، بالتحقق من صحة هذه الأجهزة على الشبكة من خلال استخدام بروتوكولات فاكتوم.

وقد ذكر كوين ديسك أن المرحلة الأولى ستستمر حتى مارس عندما تهدف TFA إلى إعداد نموذج أولي جاهز. وفي حال وصلت المرحلة التجريبية إلى المرحلة الثانية، ستتعاون TFA Labs مع الشركات المصنعة للأجهزة ويمكن أن تحصل على ما يقرب من مليون دولار في صورة تمويل من وزارة الطاقة.

بيتكوين تستخدم طاقة أقل

في الأخبار ذات الصلة، ذكر كوينتيليغراف أنه على الرغم من معدلات الهاش القياسية، أصبح استهلاك الطاقة لبيتكوين (BTC) أكثر كفاءة بسرعة. حيث أظهرت البيانات من مجمع ستاتيستا الذي تم الوصول إليه في ٥ سبتمبر أنه على الرغم من تخصيص المزيد من الطاقة الحاسوبية لتعدين بيتكوين، إلا أنها تستلزم قدر أقل من الكهرباء.