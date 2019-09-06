بورصة بولونيكس ستقوم بترقية محافظ ريبل يوم الاثنين، مع الحد من الأنشطة

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 06:51 صباحاً - أعلنت بورصة العملات المشفرة الأمريكية "بولونيكس" على تويتر اليوم عن ترقية محافظ ريبل الخاصة بها، مما سيؤدي إلى تعليق عمليات السحب والإيداع لعدة ساعات.

ما الذي سيتغير؟

يوم ٥ سبتمبر، لجأت بورصة العملات المشفرة إلى تويتر لتويح أنها ستقوم بترقية محافظ ريبل الخاصة بها لزيادة تعزيز تجربة المستخدم. وبمجرد تنفيذ الترقية، لن تكون هناك حاجة إلى الإيداع الاحتياطي الأساسي البالغ ٢٠ ريبل لإنشاء عنوان جديد. وبالإضافة إلى ذلك، تم تقليل تأكيدات الإيداع من ١٢ إلى ٢، مما سيقلل أوقات الإيداع من ٢٠ دقيقة إلى حوالي ١٥ ثانية.

بولونيكس تعوّض المستخدمين المتضررين من خسائر الانخفاض المفاجئ

في ١٣ أغسطس، ذكر كوينتيليغراف أن بولونيكس أعلنت عن خطة لتعويض المستخدمين المتضررين من حادث الانخفاض المفاجئ في مايو، مما أدى إلى خسائر إجمالية تبلغ حوالي ١٨٠٠ بيتكوين (BTC). حيث تعهدت بورصة العملات المشفرة بسداد رسوم التداول اليومية (في بيتكوين) للمقرضين المتأثرين حتى يتم استرداد خسائرهم بالكامل.

وكان بعض المستخدمين غير راضين عن كيفية تعميم بولونيكس للخسارة، حيث ادعى بعض المستخدمين أن بورصة العملات المشفرة الكبرى قد سرقت أموالهم لأنها لم تكن تمتلك قروض بهامش نشط في يوم الانهيار.