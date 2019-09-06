منصة ويفز وذا أبيس تتعاونان لإطلاق سوق ألعاب قائم على بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 6 سبتمبر 2019 06:51 صباحاً - ستقوم منصة بلوكتشين مفتوحة المصدر "ويفز" ومنصة ذا أبيس بالاشتراك في إطلاق سوق قائم على بلوكتشين للسلع الرقمية والعناصر داخل اللعبة.

ففي منشور بتاريخ ٥ سبتمبر، كشفت ذا أبيس عن تعاونها مع منصة ويفز، والتي تهدف إلى تطوير سوق مبنية على بلوكتشين للسلع القابلة للتداول والعناصر داخل اللعبة. وسيمكن السوق المستخدمين من شراء العناصر باستخدام توكنات أبيس وبيعها للمستخدمين الآخرين.

توكنات ويفز المتكاملة مع بلوكتشين

سيسمح دمج توكنات أبيس مع بلوكتشين ويفز لمطوري الألعاب بدمج عمليات توكن ابيس مباشرة في ألعابهم المستندة إلى ويفز. وتعليقًا على التطوير، قالت ساشا إيفانوف، مؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة ويفز: