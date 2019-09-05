التداولات خارج البورصة متاحة الآن على جيميني كليرينغ

تام شمس - الخميس 5 سبتمبر 2019 09:53 مساءً - قدمت بورصة العملات المشفرة "جيميني"، والتي يقودها الإخوة وينكلفوس، منتجها الجديد للمقاصة والتسوية جيميني كليرينغ.

لا يوجد مكتب للتداول خارج البورصة على جيميني

أعلنت جيميني عن حل المقاصة والتسوية الجديد في إحدى التدوينات يوم ٥ سبتمبر، موضحةً أن جيميني كليرينغ تتيح للمتداولين التفاوض على عمليات تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) باستخدام حسابات جيميني.

وجيميني كليرينغ هي عبارة عن منصة رقمية بالكامل توفر خدمات المقاصة والتسوية المنظمة لعمليات التداول خارج البورصة أو الصفقات خارج البورصة، والتي تنوي تقليل مخاطر الطرف المقابل وكذلك ضمان التسويات الفورية. ويوضح المنشور أن جيميني ليس لديها مكتب تداول خارج البورصة.

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يُسمح بالوسطاء

وفقًا للإعلان، يمكن إجراء عمليات التداول خارج البورصة على منصة جيميني كليرينغ على حد سواء بين طرفين أو من خلال وسطاء طرف ثالث. وتضمن البورصة عدم تحويل أي أموال بين حسابات جيميني إلى أن يتم تمويل كلا الطرفين في التداول بالكامل، حسبما ذكرت البورصة.

التداول خارج البورصة هو نوع من التداول حيث تتم الصفقة مباشرة بين طرفين معنيين دون تدخل البورصة. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت منصة العملات الرئيسية الرئيسية كراكن أن التداولات على مكتبها خارج البورصة قد زادت بمقدار ٢٠ عامل منذ أوائل عام ٢٠١٩.

وفي ٣ سبتمبر، قدمت جيميني ميزة الحسابات الفرعية للعملاء من المؤسسات، مما مكنهم من إنشاء عدد غير محدود من الحسابات تحت حساب رئيسي واحد. ووفقًا للشركة، تُعد جيميني أول بورصة عملات مشفرة وخدمة حفظ في العالم تدعم هذه الميزة.