العملات المشفرة أصبحت من اهتمامات وكالة الأمن القومي

قيدت وكالة الأمن القومي أنشطتها في مساحة العملات المشرفة لتتبع مستخدمي البيتكوين BTC، وتعمل على تطوير نفسها.

قال ويليام تورتون مراسل بلومبرج في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، إن مدير مديرية الأمن السيبراني التابعة لوكالة الأمن القومي، آن نيوبرغر، في قمة بيلينغتون للأمن السيبراني العاشرة في واشنطن العاصمة إن وكالتها تعمل على تطوير تشفير مقاوم للكم.

ملف العملات المشفرة حتمي أمام وكالة الأمن:

في تقارير صحفية أشارت إلى أن وكالة الأمن القومي تعمل على تقنية تشفير، وليست العملات المشفرة بالمعاني المزدوجة لمصطلح “التشفير”.

تم الإعلان عن إدارة الأمن السيبراني الجديدة التابعة لوكالة الأمن القومي في شهر يوليو الماضي من العام الجاري، وهي مكلفة بمنع واستئصال التهديدات التي تهدد أنظمة الأمن القومي والقاعدة الصناعية للدفاع”، طبقًا للوكالة. من المتوقع أن تبدأ أنشطتها في الأول من أكتوبر المقبل من العام الجاري.

الأمن القومي: مراقبة البيتكوين أولوية قصوى

قاد نيوبيرغر مجموعة روسيا الصغيرة التابعة لوكالة الأمن القومي قبل الانتقال إلى تولي مهام إدارة الأمن السيبراني الجديدة.

وفقًا للوثائق المصنفة التي حصلت عليها The Intercept في عام 2018 من المخبر الأمريكي إدوارد سنودن، جعلت وكالة الأمن القومي مراقبة بيتكوين أولوية قصوى.

اقترحت إحدى مذكرات وكالة الأمن القومي أن الوكالة كانت تجمع معلومات خاصة مثل كلمات مرور مستخدم البيتكوين ونشاط الإنترنت ومعرفات الأجهزة.

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وتواصل العملات المشفرة تقدمها الكبير في الفترة الأخيرة، حيث تمكنت العديد من العملات بداية من أول شهر أبريل الماضي من العام الجاري، من العودة إلى ارتفاع الأسعار من جديد، مما تسبب في دخول العديد من الاستثمارات من جديد في السوق.

المصدر:

https://www.bitcoinnews.ae

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