مديرةٌ تنفيذية في أبل: العملات المشفرة "مثيرة للاهتمام" - ولها إمكانات طويلة الأجل

تام شمس - الخميس 5 سبتمبر 2019 07:47 مساءً - قالت جينيفر بيلي، نائبة رئيس خدمة المدفوعات في أبل، أبل باي، إن الشركة ترى إمكانات في العملات المشفرة.

حيث أوردت سي إن إن يوم ٥ سبتمبر أن بيلي أخبرت كريستين رومانز، مراسلة أخبار الأعمال في مناسبة خاصة في سان فرانسيسكو:

"نحن نراقب العملات المشفرة. [...] ونعتقد أنها مثيرة للاهتمام. نعتقد أن لديها إمكانات طويلة الأجل مثيرة للاهتمام."

دفعة معززة للعملات المشفرة

يأتي اهتمام شركة أبل بالعملات المشفرة عقب تحرك مشابه ومغطى على نطاق واسع من قبل شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك، التي أعلنت عن عملتها المشفرة ليبرا في يونيو. ونقلت سي إن إن عن دان إيف، المحلل في ويدبو سكيوريتي، تعليقه قائلًا:

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"ستكون هذه دفعة قوية للعملات المشفرة إذا كانت أبل تتجه إلى هذا المسار (مثل فيسبوك). [...] وبالنظر إلى تركيز أبل بشكل استراتيجي، فإن الانتقال إلى العملات المشفرة قد يكون منطقيًا نظرًا لأنظارها إلى زيادة الاستفادة المالية لمستهلكيها خلال السنوات القادمة."

وعلى الرغم من أن أبل لا تفرج عن عدد مستخدمي أبل باي، تدعي الشركة أن الخدمة تعالج حوالي مليار معاملة في الشهر. كما ادعت بيلي أيضًا أنه منذ إطلاق المنتج في عام ٢٠١٤، نما قبول المتجر للمدفوعات غير التلامسية في الولايات المتحدة من ٣٪ إلى أكثر من ٧٠٪.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف في بداية شهر أغسطس، وفقًا لاتفاقية عميل بطاقة أبل كارد، فلن يُسمح للمستخدمين بشراء عملات مشفرة باستخدام خدمة بطاقة ائتمان الشركة القادمة.