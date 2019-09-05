سامسونج جلاكسي Note 10 الجديد يدعم blockchain.. ويطرح سؤال: أين أبل

أطلقت شركة Samsung هاتف KlaytnPhone في كوريا الجنوبية اليوم الخميس، وهو عرض ثانوي لجهاز سامسونج جلاكسي Note 10 مزود بتطبيقات blockchain ومحفظة تشفير.

وهذا الإنطلاق الجديد للشركة، يعزز من مكانة سامسونج كصانع الهواتف الذكية الأكثر تشفيرًا، مما يضعها في المقدمة قبل شركة أبل المنافسة.

حتى الآن، أضافت الشركة دعمًا رئيسيًا لسلسلة المفاتيح في مجموعة متنوعة من الطرز، ومدفوعات العملة المشفرة المدمجة في Samsung Pay ، واستثمرت في ليدجر موفر محفظة الأجهزة.

Blockchain في الهاتف الذكيSamsung KlaytnPhone :

يأخذ KlaytnPhone اسمه من منصة blockchain الكورية الجنوبية، وسيأتي الهاتف مع تثبيت العملة المشفرة ،”Klay” سيكون للمستخدمين أيضًا إمكانية الوصول إلى تطبيقاتblockchain المعروفة باسم dapps ، أو التطبيقات اللامركزية.

تشمل الأمثلة الحالية المدعومة من محفظة Samsung blockchain Lympo – تطبيق الصحة واللياقة البدنية مع رمز LYM الخاص به.

عززت سامسونج من تركيزها على تقنية التشفير الناشئ هذا العام، حيث أعلنت عن استراتيجية مدتها عشر سنوات تتميز بشدة بسلسلة المفاتيح KeyStore.

أضافت الشركة مؤخرًا دعم بيتكوين بالفعل في Note 10+ و Note 10 و Galaxy S10e و Galaxy S10 و S10 + و S10 5G.

أين أبل من blockchain ؟

تتخذ سامسونج خطوات كبيرة في عالم عملات الكتل والعملة المشفرة، لكن منافس أبل لا يمكن رؤيته.

قد يرجع إلى أن تطور بتكوين والبلوكوين في آسيا، حيث تواجه الشركات الأمريكية خطرًا كبيرًا في أن تتخلف عن الركب.

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المصدر:

ccn

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