حزب ألماني يقترح إنشاء عملة رقمية لمُزيلي ثاني أكسيد الكربون

اقترح الحزب الديمقراطي الألماني الحر، إنشاء عملة رقمية جديدة تسمى أربيل ويضع بجانبها شعار “ثاني أكسيد الكربون على السلسلة الرقمية”.

أراد الحزب القيام بذلك لدفع العملة المشفرة لأي شخص يزيل ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخري من الجو في العالم بأكمله.

وفقًا لتقرير صادر من مؤسسة الأخبار المحلية ويلت، أكدت أن الحزب الديمقراطي الألماني يدرك أنه لم يعد كافي التركيز فقط على وضع كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون في الجو.

أضافت أنه يريد العالم أن يقلل ويبطئ من ظاهرة الاحتباس الحراري، ليستعين باسترداد غازات الاحتباس الحراري التي تم إصدارها بالفعل، ومن شأنها أن تدمر المناخ العالمي.

ما هي قيمة أربيل العملة الرقمية المقترحة:

عملة رقمية أربيل ستحصل على قيمتها من ضمان استبدال عملات أريل بشهادات الانبعاثات، والتي تتوافق عملة واحدة منها مع قيمة الشهادة لطن واحد من ثاني أكسيد الكربون، وتقدر بحوالي 30 دولارًا.

وعلى آثر ذلك قال فرانك سيتا نائب رئيس مجموعة يمكن الحزب الألماني الحر إن: “نريد أن نمنح ثاني أكسيد الكربون سعرًا في جميع أنحاء العالم”.

أضاف: “ومن خلال مفهوم بلوكتشين الخاص بنا، يمكن دمج أنظمة تداول الانبعاثات الوطنية بأناقة”.

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المصدر:

https://sa.investing.com/

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