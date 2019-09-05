منصة مطوري بلوكتشين متاحة الآن على سوق أوراكل السحابي

تام شمس - الخميس 5 سبتمبر 2019 02:50 صباحاً - أعلنت شركة بلوكتشين للتكنولوجيا المالية "هيدروجين" عن أن منصتها متاحة الآن على سوق أوراكل السحابي العملاقة للبرامج.

هيدروجين متاحة الآن للملايين

في ٤ سبتمبر، أعلنت الشركة الناشئة أن الإدراج على البنية التحتية السحابية لأوراكل سيجعل واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها متاحة للملايين من عملاء أوراكل.

حيث تقدم هيدروجين أدوات لبناء تطبيقات للبنوك والمدخرات والتأمين، من بين جوانب أخرى من التمويل الرقمي. وقد صرح مايك كين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة هيدروجين، قائلًا:

"يتم استخدام هيدروجين من قبل المؤسسات المالية الكبيرة والصغيرة لبناء تطبيقات العملاء التي تواجه تطبيقات التكنولوجيا المالية بسرعة." Advertisements

وقد قال ديفيد هيكس، نائب رئيس أوراكل:

"إن التزام هيدروجين بالابتكار من خلال أوراكل كلاود وتنفيذ الجودة يساعد عملائنا المشتركين في الحصول على حلول التكنولوجيا المالية الممكّنة في السحابة جاهزة لتلبية احتياجات العمل الضرورية."

وفي وقتٍ سابق من هذا العام، وسعت أوراكل من ميزات منصة بلوكتشين الخاصة ها للمستوى المؤسسي والتي تبسط عملية دمج أنظمة الأعمال وأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية، وتسريع تطوير ونشر تطبيقات بلوكتشين الجديدة.