شركة بلوكتشين بجزر البهاما تجمع العملات المشفرة للإغاثة من إعصار دوريان

تام شمس - الخميس 5 سبتمبر 2019 12:54 صباحاً - تطلب بي أو إيت، وهي شركة بلوكتشين ومقرها في جزر البهاما، من مجتمعات العملات المشفرة وبلوكتشين لمساعدتهم على توفير الإغاثة لضحايا إعصار دوريان. وقد قدمت الشركة نداءها في منشور مدونة بتاريخ ٢ سبتمبر.

إعصار دوريان يجلب الدمار إلى جزر البهاما

في ٣ سبتمبر، نشرت قناة سي إن بي سي أخبارًا حول إعصار دوريان، حيث تسببت العاصفة الهائلة في تدمير الجزر يومي الاثنين والثلاثاء. وقد أعطت صور الأقمار الصناعية أول نظرة على الفيضانات الغزيرة عبر جزر البهاما وتظهر كذلك أن أكثر من ٦٠٪ من جزيرة جراند باهاما غارقة الآن.

بي أو إيت تريد تقديم الإغاثة لضحايا إعصار دوريان

شهدت بي أو إيت الدمار مباشرة وتطلب من مجتمعات العملات المشفرة وبلوكتشين المساعدة في إعادة بناء واستعادة أكثر جزر البهاما تأثرًا. وينص منشور حديث على موقع بي أو إيت على:

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"تتعهد بي أو إيت مليار توكن بي أو إيت لجهود الإغاثة من الإعصار. مقابل كل دولار يتم التبرع به من العملات المشفرة، فإن بي أو إيت ستدفع مثله ١٠٠٪."

ووفقًا لكوين جيكو، فإن توكن واحد من بي أو إيت = ١ بيتكوين (BTC). ويمكن تقديم التبرعات المشفرة باستخدام بيتكوين أو إيثريوم (ETH). كما يمكن أيضًا تقديم التبرعات النقدية على صفحة بي أو إيت GoFundMe.

وتهدف منصة بلوكتشين في بي أو إيت إلى إضفاء الطابع الديموقراطي على الوصول إلى الآثار الأثرية البحرية من خلال تحديد مصدرها ومنع بيعها.