تحليل فني العملات الرقمية اليوم بين الهبوط والحياد

من خلال هذا التقرير نرصد التحليل الفني العملات الرقمية اليوم الأربعاء، والتي تراوحت بين الهبوط والصعود والالتزام بالمؤشرات المعتادة.

البتكوين أهم العملات الرقمية:

استقر سعر البتكوين حتى الآن عن الموقف الحيادي القائم على مستوى 10600.00، مع التذكير بأن الثبات دون هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض نحو 9855.80.

بينما الارتقاء فوقه سيقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 11342.10، إما نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10000.00 والمقاومة 11000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

الإيثريوم:

هبط سعر الإيثريوم بشكل طفيف اليوم، ليدعم توقعات استمرار الهبوط، ويعزز سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 149.10 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 189.90 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 149.10 والمقاومة 190.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

اللايتكوين:

اتجه سعر اللايتكوين اليوم إلى الهبوط بعد الثبات دون مستوى70.00،ويحتاج السعر لكسر مستوى 65.60 لتعزيز فرص التوجه نحو 51.97 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 70.00 لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 72.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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الداش كوين:

استمر سعر الداش كوين من ضمن العملات الرقمية اليوم نحو الهبوط بعد اختبار المتوسط المتحرك 50، وحصل على دعم سلبي من مؤشر ستوكاستيك، ويظل الاستهداف عند مستوى 64.41 بشكل رئيسي، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 93.13 مهم لاستمرار الاتجاه الهابط المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 85.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

المصدر:

fxnewstoday

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