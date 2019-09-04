رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد تشجع التنظيم المفتوح للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 4 سبتمبر 2019 05:47 مساءً - صرحت كريستين لاغارد، رئيسة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي (ECB) ورئيس صندوق النقد الدولي (IMF)، يوم ٤ سبتمبر أنه يجب على البنوك المركزية والمشرفين الماليين حماية المستهلكين، لكن يجب أيضًا أن يكونوا منفتحون على الابتكار مثل العملات المشفرة.

اقتناص الفرص من التغييرات

خلال بيانها الافتتاحي، الذي تمت مشاركته مع كوينتيليغراف في بيان صحفي لصندوق النقد الدولي، أخبرت لاغارد لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي أن البنوك المركزية والجهات التنظيمية المالية يجب أن تكون منفتحة للفرص التي يتيحها التغيير.

وأشارت قائلة:

"في حالة التكنولوجيات الجديدة - بما في ذلك العملات الرقمية - هذا يعني أن نكون متيقظين للمخاطر من حيث الاستقرار المالي أو الخصوصية أو الأنشطة الإجرامية، وضمان وجود التنظيم المناسب لتوجيه التكنولوجيا نحو الصالح العام. ولكن هذا يعني أيضًا إدراك الفوائد الاجتماعية الأوسع نطاقًا من الابتكار والسماح لها بالتطوير." Advertisements

وعود لاغارد

وعدت لاغارد أيضًا، إذا كانت ستصبح رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي، أن أولوياتها هي الالتزام بولاية المؤسسة والمرونة والشمولية والتنوع. كل ذلك مع التركيز على التأكد من أن المؤسسات سوف تتكيف بسرعة مع البيئة المتغيرة بسرعة.

وحسبما ذكر كوينتيليغراف في فبراير، ادعت لاغارد في ذلك الوقت أن تنظيم العملات المشفرة "أمر لا مفر منه" وضروري على المستوى الدولي.

وقالت في أبريل أيضًا أن مبتكري بلوكتشين "يهزون العالم المالي التقليدي" ويكون لهم تأثير واضح على اللاعبين الحاليين.