شركة الأوراق المالية لمجموعة SK تتعاون مع شركة بلوكتشين عقارية

تام شمس - الأربعاء 4 سبتمبر 2019 05:47 مساءً - قامت SK Securities، وهي فرع من مجموعة SK الكبرى للاتصالات في كوريا الجنوبية، بالتعاون مع شركة بلوكتشين محلية لمنصة مستفيدة من العقارات الرقمية.

حيث وقعت شركة تشغيل الأوراق المالية اتفاقية تجارية مع شركة كاسا كوريا، وهي شركة ناشئة تتخذ من سيول مقرًا لها، تقوم بتطوير منصة رقمية لسلسلة الأوراق المالية لسوق العقارات، وذلك حسبما أفاد موقع يونهاب نيوز الإخباري الكوري يوم ٤ سبتمبر.

وقد وافقت SK Securities وكاسا كوريا على التعاون على منصة رقمية لتوزيع الأوراق المالية للمستفيدين العقاريين. واستنادًا إلى المستفيدين المهتمين بالأوراق المالية الصادر عن الشركات الائتمانية العقارية، فإن أسهم شركة كاسا نتورك العقارية الرقمية ستسمح للمستثمرين بالتداول في العقارات، حسبما يشير التقرير.

كاسا كوريا تنتظر موافقة لجنة الخدمات المالية

قال مسؤول في شركة SK Securities إن الشركة ستوفر بدائل استثمارية قيمة من خلال التعاون مع كاسا، التي جذبت المزيد من الاهتمام كشركة ناشئة تعمل مع التقنيات الناشئة.

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وفي مايو ٢٠١٩، قبلت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية طلب كاسا كوريا لبيع شهادات العقارات للمستثمرين من خلال منصة بلوكتشين الخاصة بها.

وفي هذه الأثناء، كانت SK Group لاعبًا فعالًا في المبادرات المتعلقة بلوكتشين. ففي منتصف أغسطس، كشفت الشركة القابضة لمجموعة SK Group وهي SK C&C عن خطط لمنصة تبرع تعتمد على ناتج انقسام لريبل.

وفي وقتٍ سابق من شهر يوليو، استثمرت SK Group ١٠ ملايين دولار في شركة كونسنسيس العالمية الكبرى لبلوكتشين، حيث ادعى رئيس مجلس إدارة SK Corporation أنه يجب ترقيم أساليب العمل التقليدية.