رغم ارتفاع العملة المشفرة بيتكوين الاخير، فهناك احتمالات لانخفاضات اعمق للسوق

امتد سعر العملة المشفرة بيتكوين في ارتفاعه وصعد فوق مستوى المقاومة 10500 دولار و 10650 دولار مقابل الدولار الأمريكي. يصحح السعر حاليًا انخفاضًا بعد التداول إلى أعلى مستوى شهري جديد عند 10790 دولار. يوجد خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 10400 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD. يظهر السعر إشارات إيجابية ولا يزال سعره جيدًا بالقرب من 10500 دولار و 10400 دولار. يكتسب سعر البيتكوين زخمًا صعوديًا أعلى من 10500 دولار مقابل الدولار الأمريكي. قد يصحح البيتكوين نحو الاتجاه النازل، ولكن من المحتمل أن يرتد من مستوى الدعم 10400 دولار.

تحليل العملة المشفرة بيتكوين

بالأمس ، شهدنا حركة صعودية لطيفة في العملة المشفرة بيتكوين ، سعر الاثريوم و ريبل مقابل الدولار الأمريكي. المضاربون الثيران دفعوا العملة المشفرة بيتكوين فوق مستويات المقاومة 10400 دولار و 10500 دولار. كان هناك إغلاق فوق مستوى المقاومة 10500 دولار ومتوسط الحركة البسيط لكل 100 ساعة. فتحت الأبواب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر فوق مستوى المقاومة 10،650 دولار.

أخيرًا ، تم تشكيل قمة شهرية جديدة بالقرب من 10790 دولار والسعر يصحح حاليًا بانخفاض بسيط. لقد اخترق مستوى 10650 دولارًا بالإضافة إلى مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى 10296 دولار إلى 10790 دولارًا. ومع ذلك ، وجد الانخفاض الدعم بالقرب من مستوى 10450 دولار. بالإضافة إلى ذلك ، هناك خط اتجاه صعودي رئيسي يتشكل مع دعم بالقرب من 10400 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج BTC / USD.

بقيت العملة المشفرة بيتكوين أعلى بكثير من مستوى تصحيح فيب 61.8 ٪ للحركة الصعودية من أدنى مستوى 10296 دولار إلى 10790 دولار. في الوقت الحالي ، هناك مثلث يتقلص مع دعم بالقرب من 10450 دولار على نفس الرسم البياني. على المدى القصير ، قد ينخفض السعر نحو مستويات الدعم 10،450 و 10400 دولار. طالما أن السعر أعلى من 10400 دولار ، فقد يكون هناك ارتفاع آخر نحو مستوى المقاومة 10800 دولار.

Advertisements

في الاتجاه العكسي ، إذا فشل السعر في البقاء فوق دعم 10400 دولار ، فقد يمتد تصحيحه نحو الاسفل. يقع الدعم الرئيسي التالي بالقرب من مستوى 10200 دولار ، بالإضافة إلى مستوى امتداد فيب 1.236 للحركة الصعودية من أدنى مستوى 10296 دولار إلى 10.790 دولار. يقع الدعم الرئيسي بالقرب من مستوى 10000 دولار ، وهو أيضًا قريب من المتوسط المتحرك البسيط لكل 100 ساعة.

بالنظر إلى الرسم البياني ، يتم تداول سعر البيتكوين بانحياز إيجابي فوق مستويات الدعم 10450 دولار و 10400 دولار. حتى لو كان هناك تصحيح هبوطي ممتد ، فقد يعمل مستوى 10200 دولار على منع الانخفاضات. وعلى الجانب العلوي ، تقترب مجموعة المقاومة التالية من مستويات 10800 دولار و 11000 دولار.

لا تنسوا متابعتنا على الفيسبوك : https://web.facebook.com/Gulf365 تويتر : https://twitter.com/Gulf365 تلجرام : https://t.me/Gulf365_AR للتوصل بكافة المعلومات، الأخبار و المستجدات فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، البلوكشين والعملات المشفرة…