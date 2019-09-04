سعر بيتكوين يقترب من ١١ ألف دولار، بينما تشهد معظم العملات البديلة مكاسب بسيطة

تام شمس - الأربعاء 4 سبتمبر 2019 12:52 صباحاً - الثلاثاء ٣ سبتمبر - تواصل بيتكوين (BTC) استهداف سعر ١١٠٠٠ دولار، في حين أن معظم العملات البديلة تسجل مكاسب طفيفة خلال اليوم.

تصور السوق. المصدر: كوين٣٦٠

تواصل بيتكوين إظهار حركة سعرية مثيرة للإعجاب بعد تداولها بالقرب من ١٠٣٠٠ دولار أمريكي للجزء الأفضل من اليوم. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة المشفرة الأولى عند ١٠٧١٨ دولارًا، بزيادة ٢,٩٪ خلال اليوم، وفقا لبيانات من كوين٣٦٠.

مخطط سعر بيتكوين على مدى ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

ويبدو أن المشاعر الصعودية تجاه بيتكوين قد فازت مرة أخرى حيث تبلغ هيمنة بيتكوين ٧٠,٥٪.

بينما تشهد العملة البديلة الأولى، وهي إيثريوم (ETH)، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة ١٪ يتم تداوله حاليًا بسعر ١٨١ دولارًا لكل عملة.

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مخطط أسعار إيثريوم على مدار ٢٤ ساعة. المصدر: كوين٣٦٠

يستمر توكن ريبل في التداول بثبات ويظهر مكسبًا طفيفًا بنسبة ٠,١٪. وفي وقت كتابة المقالة، يتم تداول العملة الثالثة الأكثر شعبية في العالم عند ٠,٢٦٣ دولار.

مخطط سعر ريبل على مدى ٧ أيام. المصدر: كوين٣٦٠

أكبر الخاسرين و الرابحين من بين أكبر ٢٠ عملة بديلة

ومن بين أفضل ٢٠ عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، يُظهر هوبي توكن (HT) أكبر المكاسب خلال اليوم، حيث ارتفع أكثر من ٤٪ ليتداول عند ٤,١١ دولارات في وقت كتابة المقالة. وتعتبر بيتكوين كاش (BCH) ثاني أفضل العملات الديلة أداءً بين أفضل ٢٠ عملة بديلة، حيث حققت مكاسب بنسبة تقل قليلًا عن ٤٪ لتتداول عند ٣٠٤ دولارات لكل عملة.

بينما كانت العملة الأسوأ أداءً بين أعلى ٢٠ عملة بديلة هي تيزوس (XTZ) مع خسارة -٤٪ خلال اليوم. ويتم تداول تيزوس الآن بسعر ١ دولار لكل عملة.

ويبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حاليًا ٢٧١ مليار دولار، وتمثل حصة بيتكوين ٧٠,٥٪ من الإجمالي.