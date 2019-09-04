عملاقة إدارة الأصول تريد إنشاء صندوق سوق مالي حكومي على ستيلر

تام شمس - الأربعاء 4 سبتمبر 2019 12:52 صباحاً - قدمت شركة إدارة الأصول الأمريكية فرانكلين تيمبلتون إنفستمنتس نشرة معلومات أولية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة (SEC) لصندوق سوق مالي حكومي مع التركيز على الأسهم القائمة على بلوكتشين.

ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة بتاريخ ٣ سبتمبر، سيقوم صندوق فرانكلين تمبلتون باستثمارات في مجموعة من المنتجات مثل الأوراق المالية الحكومية الأمريكية، واتفاقات إعادة الشراء، والأسهم القائمة على بلوكتشين. ومع ذلك، تشير الوثيقة إلى أن الصندوق لن يستثمر في العملات المشفرة.

أسهم مسجلة على شبكة ستيلر

اختارت فرانكلين تيمبلتون شبكة ستيلر لتسجيل ملكية أسهم الصندوق. حيث يعتقد مدير الاستثمار في الصندوق ظاهريًا أن الأسهم القائمة على بلوكتشين ستعزز الشفافية وتقلل من أوقات التسوية، من بين مزايا أخرى للمساهمين.

وتوضح الوثيقة أيضًا أن العملاء سوف يكونون قادرين على شراء واسترداد أسهم الصندوق من خلال تطبيق خاص، حيث سيتلقى كل مستثمر محفظة بلوكتشين وزوج من المفاتيح العامة والخاصة المطابقين بعد إنشاء حساب.

كما يقال إن الصندوق سيستثمر ما لا يقل عن ٩٩,٥٪ من إجمالي أصوله في الأوراق المالية الحكومية، والنقد واتفاقات إعادة الشراء، وكلها مضمونة بالكامل من قبل النقد أو الأوراق المالية الحكومية.